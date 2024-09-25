Зеленський обговорив з генсеком ООН Формулу миру та судноплавство в Чорному морі
Київ • УНН
Президент України провів переговори з Антоніу Гутеррішем щодо реалізації Формули миру та свободи судноплавства в Чорному морі. Це важливо для безперешкодного експорту української агропродукції на світові ринки.
З Генсек ООН обговорили Формулу миру та свободу судноплавства в Чорному морі. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час яких обговорили реалізацію української Формули миру та питання свободи судноплавства в Чорному морі.
Це важливо для продовження безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки
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