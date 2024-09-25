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Зеленський обговорив з генсеком ООН Формулу миру та судноплавство в Чорному морі

Зеленський обговорив з генсеком ООН Формулу миру та судноплавство в Чорному морі

Київ • УНН

 • 18843 перегляди

Президент України провів переговори з Антоніу Гутеррішем щодо реалізації Формули миру та свободи судноплавства в Чорному морі. Це важливо для безперешкодного експорту української агропродукції на світові ринки.

З Генсек ООН обговорили Формулу миру та свободу судноплавства в Чорному морі. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час яких обговорили реалізацію української Формули миру та питання свободи судноплавства в Чорному морі.

Це важливо для продовження безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки

- наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський обговорив з головою Євроради Мішелем використання доходів від заморожених активів рф25.09.24, 21:57 • 15908 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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