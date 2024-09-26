Президент закликав голову Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру

Зеленський закликав голову 79-ї сесії Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру та відвідати Україну. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Філемоном Янгом наголосив на готовності України до ефективної співпраці для реалізації ключових пріоритетів цієї сесії. Зеленський підкреслив важливість обговорення питання загарбаних територій України в рамках міжнародних дебатів.

Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України - заявив Володимир Зеленський.

Президент також закликав Філемона Янга підтримати українську Формулу миру та запросив його з візитом до України.

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