Президент закликав голову Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру
Київ • УНН
Президент України зустрівся з головою 79-ї сесії Генасамблеї ООН Філемоном Янгом. Зеленський наголосив на важливості обговорення питання тимчасово окупованих територій та запросив Янга відвідати Україну.
Зеленський закликав голову 79-ї сесії Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру та відвідати Україну. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Філемоном Янгом наголосив на готовності України до ефективної співпраці для реалізації ключових пріоритетів цієї сесії. Зеленський підкреслив важливість обговорення питання загарбаних територій України в рамках міжнародних дебатів.
Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України
Президент також закликав Філемона Янга підтримати українську Формулу миру та запросив його з візитом до України.
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