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Президент закликав голову Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру

Президент закликав голову Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру

Київ • УНН

 • 18251 перегляди

Президент України зустрівся з головою 79-ї сесії Генасамблеї ООН Філемоном Янгом. Зеленський наголосив на важливості обговорення питання тимчасово окупованих територій та запросив Янга відвідати Україну.

Зеленський закликав голову 79-ї сесії Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру та відвідати Україну. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Філемоном Янгом наголосив на готовності України до ефективної співпраці для реалізації ключових пріоритетів цієї сесії. Зеленський підкреслив важливість обговорення питання загарбаних територій України в рамках міжнародних дебатів.

Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України

- заявив Володимир Зеленський.

Президент також закликав Філемона Янга підтримати українську Формулу миру та запросив його з візитом до України.

Зеленський обговорив з генсеком ООН Формулу миру та судноплавство в Чорному морі25.09.24, 23:21 • 18843 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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