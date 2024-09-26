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Зеленський і прем'єр-міністр Британії обговорили безпеку та Саміт миру

Зеленський і прем'єр-міністр Британії обговорили безпеку та Саміт миру

Київ • УНН

 • 19154 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили питання безпеки, зміцнення обороноздатності України, реалізацію двосторонньої угоди та підготовку до другого Саміту миру.

Зеленський обговорив безпекову ситуацію та підготовку до другого Саміту миру з прем’єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити ключові питання безпеки, зміцнення обороноздатності України, реалізацію двосторонньої безпекової угоди та підготовку до другого Саміту миру.

Дякую за рішучі кроки, які Велика Британія зробила із самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую, що ви разом із нами протягом усього цього часу

- подякував Володимир Зеленський.

Президент закликав голову Генасамблеї ООН підтримати Формулу миру26.09.24, 00:02 • 18257 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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