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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кандидат в канцлеры Германии Мерц предлагает создать группу по Украине с участием 4 стран

Кандидат в канцлеры Германии Мерц предлагает создать группу по Украине с участием 4 стран

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 14:37  •  3249 просмотра

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Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать контактную группу из Германии, Франции, Великобритании и Польши. Цель - выработка предложений по европейскому послевоенному устройству после войны в Украине.

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши для выработки предложений по европейскому послевоенному устройству после войны в Украине. Об этом говорится в письме Мерца, на которое ссылается агентство Reuters в субботу, 5 октября, передает УНН.

Как пишет DW, наряду с США, именно эти четыре страны, по мнению главы ХДС, "обладают достаточным политическим, экономическим и военным потенциалом и возможностями", чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны. Именно поэтому власти этих четырех стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел, следует из заявления Фридриха Мерца.

Кандидат в канцлеры озвучил два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений. Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться Германией в одиночку, "а только в тесной координации с этими европейскими партнерами". Во-вторых, в странах Восточной и Центральной Европы, а особенно в Украине, "никогда не должно создаваться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной".

Зеленский призвал к совместному восстановлению Украины после войны25 сентября 2024, 22:15 • 106834 просмотра

Дополнение

Мерц критиковал попытки принуждения Киева к окончанию войны на условиях Кремля.

Также Фридрих Мерц в конце сентября в интервью таблоиду Bild заявлял, что победой для Украины в войне, развязанной против нее россией, должно стать возвращение контроля над своей территорией и ситуация, при которой Россия прекратит нападать на соседнее государство.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
bildБильд
reutersReuters
fridrikh-mertsФридрих Мерц
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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