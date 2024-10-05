Кандидат в канцлеры Германии Мерц предлагает создать группу по Украине с участием 4 стран

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши для выработки предложений по европейскому послевоенному устройству после войны в Украине. Об этом говорится в письме Мерца, на которое ссылается агентство Reuters в субботу, 5 октября, передает УНН.

Как пишет DW, наряду с США, именно эти четыре страны, по мнению главы ХДС, "обладают достаточным политическим, экономическим и военным потенциалом и возможностями", чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны. Именно поэтому власти этих четырех стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел, следует из заявления Фридриха Мерца.

Кандидат в канцлеры озвучил два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений. Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться Германией в одиночку, "а только в тесной координации с этими европейскими партнерами". Во-вторых, в странах Восточной и Центральной Европы, а особенно в Украине, "никогда не должно создаваться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной".

Зеленский призвал к совместному восстановлению Украины после войны

Дополнение

Мерц критиковал попытки принуждения Киева к окончанию войны на условиях Кремля.

Также Фридрих Мерц в конце сентября в интервью таблоиду Bild заявлял, что победой для Украины в войне, развязанной против нее россией, должно стать возвращение контроля над своей территорией и ситуация, при которой Россия прекратит нападать на соседнее государство.