Рейтинг новой пророссийской партии Германии упал до минимума за 3,5 месяца Таковы результаты опроса социологического института INSA специально для BILD, передает УНН.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись сегодня, "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) получил бы 8% голосов. За неделю его рейтинг упал сразу на 2 п.п., опустившись до минимума с 23 июня. При этом на недавних выборах в ландтаги Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии BSW показал двузначный результат и имеет шансы войти в земельные правительства. Среди условий он выдвигает пророссийские требования.

Самой сильной оппозиционной силой Германии остается консервативный блок ХДС/ХСС (31%). На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (20%). Поскольку все партии исключают коалицию с ней, единственным вариантом нового правительства ФРГ сейчас остается союз ХДС/ХСС и СДПГ (16%).

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