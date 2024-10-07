Рейтинг пророссийской партии BSW в Германии упал до минимума

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187680 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204937 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202243 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Рейтинг пророссийской партии BSW в Германии упал до минимума

Рейтинг пророссийской партии BSW в Германии упал до минимума

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 14:59  •  2789 просмотра

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Рейтинг "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW) в Германии снизился до 8%, достигнув минимума с 23 июня. Самой сильной оппозиционной силой остается блок ХДС/ХСС с 31% поддержки.

Рейтинг новой пророссийской партии Германии упал до минимума за 3,5 месяца Таковы результаты опроса социологического института INSA специально для BILD, передает УНН.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись сегодня, "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) получил бы 8% голосов. За неделю его рейтинг упал сразу на 2 п.п., опустившись до минимума с 23 июня. При этом на недавних выборах в ландтаги Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии BSW показал двузначный результат и имеет шансы войти в земельные правительства. Среди условий он выдвигает пророссийские требования.

Самой сильной оппозиционной силой Германии остается консервативный блок ХДС/ХСС (31%). На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (20%). Поскольку все партии исключают коалицию с ней, единственным вариантом нового правительства ФРГ сейчас остается союз ХДС/ХСС и СДПГ (16%).

Кандидат в канцлеры Германии Мерц предлагает создать группу по Украине с участием 4 стран5 октября 2024, 14:37 • 25795 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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