Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони

6 января, 19:00 • 11000 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 21939 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 85372 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 136728 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 61805 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 78324 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 61171 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 82950 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 157158 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 62849 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
россия перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны, производя более 400 БПЛА ежедневно - Сырский6 января, 17:27 • 9708 просмотра
Пытался нелегально попасть в Румынию: житель Днепра пять дней блуждал в горах6 января, 17:36 • 3950 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы6 января, 18:24 • 8486 просмотра
"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество6 января, 18:36 • 3712 просмотра
Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине6 января, 19:53 • 5920 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 35740 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 72980 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 157158 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 100907 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 158869 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 18006 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 38488 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 82233 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 74698 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 69583 просмотра
Хранитель
Ракетная система С-300
Boeing AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что развертывание итальянских войск в Украине не предполагается. Это решение соответствует принципам добровольности и конституционных процедур для поддержки Украины.

Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони

Развертывание итальянских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не предусматривается. Об этом по итогам встречи Коалиции желающих заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Италия неоднократно подчеркивала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае будущего нападения.

Подтверждая поддержку Италией безопасности Украины, что соответствует ее давним обязательствам, премьер-министр Мелони повторила несколько ключевых моментов позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск

- отмечается на сайте правительства Италии.

В сообщении также указывается, что "конструктивная и конкретная встреча, которая подтвердила высокий уровень сближения между Украиной, Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, была сосредоточена на совершенствовании гарантий безопасности, соответствующих статье 5 Североатлантического альянса, как давно предлагала Италия".

"Эти гарантии будут частью более широкого пакета соглашений, которые будут приняты в тесной координации с Вашингтоном, для обеспечения суверенитета и независимости Украины, в частности через эффективный и комплексный механизм мониторинга прекращения огня и укрепления украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Напомним

Великобритания и Франция планируют создать военные центры и развернуть свои войска в Украине после подписания мирного соглашения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже24.12.25, 01:00 • 12836 просмотров

Вадим Хлюдзинский

