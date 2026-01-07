Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что развертывание итальянских войск в Украине не предполагается. Это решение соответствует принципам добровольности и конституционных процедур для поддержки Украины.
Развертывание итальянских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не предусматривается. Об этом по итогам встречи Коалиции желающих заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, Италия неоднократно подчеркивала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае будущего нападения.
Подтверждая поддержку Италией безопасности Украины, что соответствует ее давним обязательствам, премьер-министр Мелони повторила несколько ключевых моментов позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск
В сообщении также указывается, что "конструктивная и конкретная встреча, которая подтвердила высокий уровень сближения между Украиной, Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, была сосредоточена на совершенствовании гарантий безопасности, соответствующих статье 5 Североатлантического альянса, как давно предлагала Италия".
"Эти гарантии будут частью более широкого пакета соглашений, которые будут приняты в тесной координации с Вашингтоном, для обеспечения суверенитета и независимости Украины, в частности через эффективный и комплексный механизм мониторинга прекращения огня и укрепления украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Напомним
Великобритания и Франция планируют создать военные центры и развернуть свои войска в Украине после подписания мирного соглашения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
