Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.
Розгортання італійських військ в Україні в межах гарантій безпеки не передбачається. Про це за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.
Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, що відповідає її давнім зобов'язанням, прем'єр-міністерка Мелоні повторила кілька ключових моментів позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ
У повідомленні також вказується, що "конструктивна та конкретна зустріч, яка підтвердила високий рівень зближення між Україною, Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, була зосереджена на вдосконаленні гарантій безпеки, відповідних до статті 5 Північноатлантичного альянсу, як давно пропонувала Італія".
"Ці гарантії будуть частиною ширшого пакету угод, які будуть прийняті у тісній координації з Вашингтоном, для забезпечення суверенітету та незалежності України, зокрема через ефективний та комплексний механізм моніторингу припинення вогню та зміцнення українських збройних сил", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Велика Британія та Франція планують створити військові центри та розгорнути свої війська в Україні після підписання мирної угоди, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим24.12.25, 01:00 • 12836 переглядiв