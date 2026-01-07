Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 січня, 19:00 • 11075 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 22095 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 85819 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 137417 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 61935 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 78408 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 61220 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 82982 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 157236 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 62886 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.1м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Намагався нелегально потрапити до Румунії: житель Дніпра п'ять днів блукав у горах6 січня, 17:36 • 4040 перегляди
Північні країни зробили заяву щодо Гренландії після нової "пропозиції" Трампа6 січня, 18:02 • 3648 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози6 січня, 18:24 • 8596 перегляди
"Перегорнули сторінку": Сибіга обговорив з новим главою МЗС Чехії партнерство й оборонну співпрацю6 січня, 18:36 • 3796 перегляди
Глави МЗС G7 сьогодні проведуть телефонну конференцію щодо Венесуели та України6 січня, 19:53 • 6120 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 35798 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 73037 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 157232 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 100973 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 158908 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 18026 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 38517 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 82256 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 74715 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 69600 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
С-300
AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні

Розгортання італійських військ в Україні в межах гарантій безпеки не передбачається. Про це за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, що відповідає її давнім зобов'язанням, прем'єр-міністерка Мелоні повторила кілька ключових моментів позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ

- зазначається на сайті уряду Італії.

У повідомленні також вказується, що "конструктивна та конкретна зустріч, яка підтвердила високий рівень зближення між Україною, Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, була зосереджена на вдосконаленні гарантій безпеки, відповідних до статті 5 Північноатлантичного альянсу, як давно пропонувала Італія".

"Ці гарантії будуть частиною ширшого пакету угод, які будуть прийняті у тісній координації з Вашингтоном, для забезпечення суверенітету та незалежності України, зокрема через ефективний та комплексний механізм моніторингу припинення вогню та зміцнення українських збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Велика Британія та Франція планують створити військові центри та розгорнути свої війська в Україні після підписання мирної угоди, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим24.12.25, 01:00 • 12836 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
НАТО
Вашингтон
Франція
Велика Британія
Італія
Україна