Скандал у Бундестазі: депутата від AfD звинувачують у використанні забороненого нацистського вітання

12:05 • 3962 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 10390 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 13497 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 15386 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 17560 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 17299 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 18255 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24351 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 33040 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28874 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Популярнi новини
москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15 грудня, 04:27 • 8290 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 18536 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 24416 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 10314 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 6210 перегляди
Публікації
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 6654 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 71018 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 87419 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 73111 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 82346 перегляди
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 18952 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 36385 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 37885 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 42410 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 77125 перегляди
Скандал у Бундестазі: депутата від AfD звинувачують у використанні забороненого нацистського вітання

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Прокуратура Німеччини висунула звинувачення ультраправому парламентарю Маттіасу Моосдорфу з AfD. Його нібито зафіксували під час виконання забороненого нацистського вітання у Бундестазі в червні 2023 року.

Скандал у Бундестазі: депутата від AfD звинувачують у використанні забороненого нацистського вітання
Раух/dpa

У Німеччині розгортається політичний скандал: прокуратура висунула звинувачення ультраправому парламентарю Маттіасу Моосдорфу (партія "Альтернатива для Німеччини", AfD) після того, як його нібито зафіксували під час виконання забороненого нацистського вітання у будівлі Бундестагу. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

60-річного депутата від землі Саксонія звинувачують у використанні символіки неконституційних організацій. За даними слідства, у червні 2023 року Моосдорф нібито привітав колегу по партії забороненим жестом, клацнувши при цьому підборами. Ймовірний інцидент стався у гардеробній біля східного входу до Рейхстагу.

Сара Вагенкнехт, яка критикувала ФРН за підтримку України, залишає посаду голови лівопопулістської партії "BSW"10.11.25, 19:39 • 15531 перегляд

Парламент зняв з політика імунітет ще в жовтні для проведення розслідування. Сам Моосдорф рішуче заперечує звинувачення, назвавши їх "дивними" і заявивши, що "нічого не може бути більш абсурдним".

У Берліні обурені: німецький диригент прийняв нагороду від путіна06.11.25, 16:56 • 5185 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Музикант
Війна в Україні
Альтернатива для Німеччини
Німеччина
Берлін