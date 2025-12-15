Раух/dpa

У Німеччині розгортається політичний скандал: прокуратура висунула звинувачення ультраправому парламентарю Маттіасу Моосдорфу (партія "Альтернатива для Німеччини", AfD) після того, як його нібито зафіксували під час виконання забороненого нацистського вітання у будівлі Бундестагу. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

60-річного депутата від землі Саксонія звинувачують у використанні символіки неконституційних організацій. За даними слідства, у червні 2023 року Моосдорф нібито привітав колегу по партії забороненим жестом, клацнувши при цьому підборами. Ймовірний інцидент стався у гардеробній біля східного входу до Рейхстагу.

Сара Вагенкнехт, яка критикувала ФРН за підтримку України, залишає посаду голови лівопопулістської партії "BSW"

Парламент зняв з політика імунітет ще в жовтні для проведення розслідування. Сам Моосдорф рішуче заперечує звинувачення, назвавши їх "дивними" і заявивши, що "нічого не може бути більш абсурдним".

У Берліні обурені: німецький диригент прийняв нагороду від путіна