У Берліні обурені: німецький диригент прийняв нагороду від путіна

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13125 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18634 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17115 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17857 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40873 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32843 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36377 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49573 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38725 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32479 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22297 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 14479 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 12721 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22694 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20381 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13117 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 11852 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20482 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22794 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Ненсі Пелосі
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22370 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 24343 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 26270 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 42849 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47005 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Гриби
The New York Times

У Берліні обурені: німецький диригент прийняв нагороду від путіна

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Німецький піаніст і диригент Юстус Франц отримав Орден Дружби від путіна, що викликало критику. Депутат Бундестагу закликав позбавити Франца німецького ордена "За заслуги" через його дії.

У Берліні обурені: німецький диригент прийняв нагороду від путіна

Нагородження німецького піаніста й диригента Юстуса Франца російським Орденом Дружби викликало хвилю критики в Німеччині. 81-річний музикант особисто прибув до москви, щоб отримати відзнаку від диктатора. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Німецький диригент Юстус Франц отримав від путіна відзнаку "за зміцнення культурних зв’язків між росією та Німеччиною".

Будь-хто, хто приєднується до диктатора, чиї гібридні військові агресії досі спрямовані проти нашої країни, більше не може бути носієм Федерального ордена "За заслуги" 

– заявив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Роланд Тайс.

Політик закликав президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра позбавити Франца німецького ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Бенкет на костях: російська пропагандистка мізуліна одружилась зі співаком "Шаманом" в окупованому Донецьку05.11.25, 15:57 • 4368 переглядiв

Юстус Франц раніше підписав суперечливий "Маніфест миру" – петицію політикині Сахри Вагенкнехт, яка закликала до переговорів із росією попри її агресію проти України.

Музикант відомий виступами з провідними оркестрами світу – Берлінським, Віденським, Нью-Йоркським філармонічними та Лондонським симфонічним. За даними його офіційного сайту, Франц є шанувальником творчості Чайковського та Рахманінова.

Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна05.11.25, 03:11 • 37600 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаКультура
Музикант
Війна в Україні
Володимир Путін
Бундестаг
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Італія
Німеччина
Україна