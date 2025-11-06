Нагородження німецького піаніста й диригента Юстуса Франца російським Орденом Дружби викликало хвилю критики в Німеччині. 81-річний музикант особисто прибув до москви, щоб отримати відзнаку від диктатора. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Німецький диригент Юстус Франц отримав від путіна відзнаку "за зміцнення культурних зв’язків між росією та Німеччиною".

Будь-хто, хто приєднується до диктатора, чиї гібридні військові агресії досі спрямовані проти нашої країни, більше не може бути носієм Федерального ордена "За заслуги"