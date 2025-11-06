У Берліні обурені: німецький диригент прийняв нагороду від путіна
Київ • УНН
Німецький піаніст і диригент Юстус Франц отримав Орден Дружби від путіна, що викликало критику. Депутат Бундестагу закликав позбавити Франца німецького ордена "За заслуги" через його дії.
Нагородження німецького піаніста й диригента Юстуса Франца російським Орденом Дружби викликало хвилю критики в Німеччині. 81-річний музикант особисто прибув до москви, щоб отримати відзнаку від диктатора. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Німецький диригент Юстус Франц отримав від путіна відзнаку "за зміцнення культурних зв’язків між росією та Німеччиною".
Будь-хто, хто приєднується до диктатора, чиї гібридні військові агресії досі спрямовані проти нашої країни, більше не може бути носієм Федерального ордена "За заслуги"
Політик закликав президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра позбавити Франца німецького ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".
Юстус Франц раніше підписав суперечливий "Маніфест миру" – петицію політикині Сахри Вагенкнехт, яка закликала до переговорів із росією попри її агресію проти України.
Музикант відомий виступами з провідними оркестрами світу – Берлінським, Віденським, Нью-Йоркським філармонічними та Лондонським симфонічним. За даними його офіційного сайту, Франц є шанувальником творчості Чайковського та Рахманінова.
