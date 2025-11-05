Бенкет на костях: російська пропагандистка мізуліна одружилась зі співаком "Шаманом" в окупованому Донецьку
Київ • УНН
російська пропагандистка катерина мізуліна та співак ярослав дронов, відомий як Shaman, одружилися в окупованому Донецьку. На церемонії був присутній колаборант денис пушилін.
російська пропагандистка катерина мізуліна стала дружиною співака ярослава дронова, більш відомого за сценічним псевдонімом "Shaman": церемонія весілля відбулась у окупованому Донецьку. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
Деталі
Пара російських воєнних злочинців прийшла на церемонію укладення шлюбу у одязі кольору хакі. На кадрах також був присутній колаборант, очільник окупаційної "адміністрації" Донецької області денис пушилін.
Додатково
катерина мізуліна є головою т.зв "ліги безпечного інтернету" росії та за сумісництвом пише доноси на "іноагентів" і ворогів режиму володимира путіна. Її мамою є російський політик олена мізуліна, відома своїми законопроектами щодо боротьби з "гей-пропагандою": водночас її син і брат катерини, микола, проживає за кордоном і працює у фірмі, яка захищає, зокрема, права людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
ярослав дронов, більш відомий за сценічним псевдонімом "Shaman", є автором і виконавцем пісень, що стали символом російської агресії проти України - "Станем" і "Я русский".
дронов був одружений два рази, від попередніх шлюбів має дітей. Про персональне життя мізуліної відомо небагато. Пара почала зустрічатися на початку 2025 року.
Обидва - і дронов і мізуліна - активно підтримують агресивну війну в Україні, виправдовують воєнні злочини. Обидва є фігурантами санкційних списків ЄС, Канади і України.
Нагадаємо
У росії визнали "іноагентом" провладного політолога сергія маркова. Ймовірною причиною стала його заява про відповідальність рф за збиття азербайджанського літака 25 грудня 2024 року.