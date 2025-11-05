ukenru
Эксклюзив
13:23 • 13136 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 15118 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 17297 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 23440 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 21188 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20603 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17964 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35382 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32615 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54253 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пир на костях: российская пропагандистка мизулина вышла замуж за певца "Шамана" в оккупированном Донецке

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Российская пропагандистка екатерина мизулина и певец ярослав дронов, известный как Shaman, поженились в оккупированном Донецке. На церемонии присутствовал коллаборант денис пушилин.

Пир на костях: российская пропагандистка мизулина вышла замуж за певца "Шамана" в оккупированном Донецке

российская пропагандистка екатерина мизулина стала женой певца ярослава дронова, более известного под сценическим псевдонимом "Shaman": церемония свадьбы состоялась в оккупированном Донецке. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Детали

Пара российских военных преступников пришла на церемонию заключения брака в одежде цвета хаки. На кадрах также присутствовал коллаборант, глава оккупационной "администрации" Донецкой области денис пушилин.

Дополнительно

екатерина мизулина является главой т.н. "лиги безопасного интернета" россии и по совместительству пишет доносы на "иноагентов" и врагов режима владимира путина. Ее мамой является российский политик елена мизулина, известная своими законопроектами по борьбе с "гей-пропагандой": в то же время ее сын и брат екатерины, николай, проживает за границей и работает в фирме, которая защищает, в частности, права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

ярослав дронов, более известный под сценическим псевдонимом "Shaman", является автором и исполнителем песен, ставших символом российской агрессии против Украины - "Станем" и "Я русский".

дронов был женат два раза, от предыдущих браков имеет детей. О личной жизни мизулиной известно немного. Пара начала встречаться в начале 2025 года.

Оба - и дронов и мизулина - активно поддерживают агрессивную войну в Украине, оправдывают военные преступления. Оба являются фигурантами санкционных списков ЕС, Канады и Украины.

Напомним

В россии признали "иноагентом" провластного политолога сергея маркова. Вероятной причиной стало его заявление об ответственности рф за сбитие азербайджанского самолета 25 декабря 2024 года.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Санкции
Музыкант
Война в Украине
Брак
Владимир Путин
Европейский Союз
Канада
Украина
Донецк