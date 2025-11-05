Пир на костях: российская пропагандистка мизулина вышла замуж за певца "Шамана" в оккупированном Донецке

российская пропагандистка екатерина мизулина стала женой певца ярослава дронова, более известного под сценическим псевдонимом "Shaman": церемония свадьбы состоялась в оккупированном Донецке. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Детали

Пара российских военных преступников пришла на церемонию заключения брака в одежде цвета хаки. На кадрах также присутствовал коллаборант, глава оккупационной "администрации" Донецкой области денис пушилин.

Дополнительно

екатерина мизулина является главой т.н. "лиги безопасного интернета" россии и по совместительству пишет доносы на "иноагентов" и врагов режима владимира путина. Ее мамой является российский политик елена мизулина, известная своими законопроектами по борьбе с "гей-пропагандой": в то же время ее сын и брат екатерины, николай, проживает за границей и работает в фирме, которая защищает, в частности, права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

ярослав дронов, более известный под сценическим псевдонимом "Shaman", является автором и исполнителем песен, ставших символом российской агрессии против Украины - "Станем" и "Я русский".

дронов был женат два раза, от предыдущих браков имеет детей. О личной жизни мизулиной известно немного. Пара начала встречаться в начале 2025 года.

Оба - и дронов и мизулина - активно поддерживают агрессивную войну в Украине, оправдывают военные преступления. Оба являются фигурантами санкционных списков ЕС, Канады и Украины.

Напомним

