Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
російського політолога маркова визнали "іноагентом": що стало причиною

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Провладного російського політолога сергія маркова визнали "іноземним агентом". Ймовірна причина - його заява про відповідальність рф за збиття азербайджанського літака 25 грудня 2024 року.

російського політолога маркова визнали "іноагентом": що стало причиною

У росії визнали "іноземним агентом" сергія маркова - провладного політолога, колишнього депутата держдуми і ексчлена громадської палати рф, який був довіреною особою володимира путіна на виборах 2012 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Ймовірною причиною включення маркова до реєстру "іноземних агентів" є його заява, в якій він фактично визнав відповідальність рф за збиття азербайджанського літака силами російської ППО 25 грудня 2024 року. Про це пише український журналіст Денис Казанський.

Лайнер, який виконував рейс з Баку до столиці чечні грозного, впав біля міста Актау у Казахстані. Тоді загинуло понад 30 осіб, ще понад 20 чоловік отримали поранення.

російська пропаганда заперечувала причетність москви до катастрофи і брехала про причини падіння літака. Однак згодом повідомлялось, що володимир путін висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.

Водночас маркова розкритикували за ці слова інші російські "Z-блогери". Також марков став об’єктом для критики через участь у глобальному медіафорумі, що відбувся у місті Шуша (з початку 1990-х до 2020 року контролювалось провірменською невизнаною Нагірно-Карабаською республікою, а у ході бойових дій 2020 року повернулось під владу Азербайджану - ред.) за участі президента Ільхама Алієва.

Також повідомляється, що за 20 хвилин до оголошення "іноагентом" марков пропонував "атакувати замовників терористичного режиму України – країни Заходу" у зв'язку зі збоєм роботи порталу "Держпослуги". Про це він писав на своїй сторінці у Telegram.

Збої в "Держпослугах". Причина зрозуміла - кібератаки. Ці кібератаки на мирні системи і на мирних громадян ще раз доводять, що з росією воюють терористи. Україна - держава, захоплена в 2014 році терористами. Країни Європи - відкрито підтримують відкрито терористичну державу Україну. Що робити? 3 стратегії: тільки пасивний захист від атак; атакувати Україну так само. Але який сенс? Українці ж раби. Не українські мирні жителі вирішують використовувати тероризм проти росії; атакувати замовників терористичного режиму - країни Заходу. На це росія йти не хоче. Поки не хоче. Але напевно це не може тривати нескінченно

 - написав він.

У коментарях російським "медіа" марков назвав своє включення до реєстру "помилкою" і "наклепом".

Доповнення

серій марков є фігурантом українського сайту "Миротворець". Він працював у Національному демократичному інституті (США), був науковим співробітником у Московському центрі Карнегі, а також пройшов стажування в університеті Вісконсін-Медісон (США).

За підтримку і виправдання російської анексії Криму і інтервенції на Донбас в 2014 році, а також повномасштабної збройної агресії проти України в 2022 році, включений у санкційні списки України, Канади і деяких інших країн.

марков не визнає існування України як незалежної держави, а українців - як окремої від росіян нації і називає українську владу (чи-то Порошенка, або Зеленського - ред.) "хунтою".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на війні проти України загинув брат російського політика віталія мілонова.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Баку
Гданськ
Telegram
Ільхам Алієв
Азербайджан
Канада
Європа
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Казахстан