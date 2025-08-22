У росії визнали "іноземним агентом" сергія маркова - провладного політолога, колишнього депутата держдуми і ексчлена громадської палати рф, який був довіреною особою володимира путіна на виборах 2012 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Ймовірною причиною включення маркова до реєстру "іноземних агентів" є його заява, в якій він фактично визнав відповідальність рф за збиття азербайджанського літака силами російської ППО 25 грудня 2024 року. Про це пише український журналіст Денис Казанський.

Лайнер, який виконував рейс з Баку до столиці чечні грозного, впав біля міста Актау у Казахстані. Тоді загинуло понад 30 осіб, ще понад 20 чоловік отримали поранення.

російська пропаганда заперечувала причетність москви до катастрофи і брехала про причини падіння літака. Однак згодом повідомлялось, що володимир путін висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.

Водночас маркова розкритикували за ці слова інші російські "Z-блогери". Також марков став об’єктом для критики через участь у глобальному медіафорумі, що відбувся у місті Шуша (з початку 1990-х до 2020 року контролювалось провірменською невизнаною Нагірно-Карабаською республікою, а у ході бойових дій 2020 року повернулось під владу Азербайджану - ред.) за участі президента Ільхама Алієва.

Також повідомляється, що за 20 хвилин до оголошення "іноагентом" марков пропонував "атакувати замовників терористичного режиму України – країни Заходу" у зв'язку зі збоєм роботи порталу "Держпослуги". Про це він писав на своїй сторінці у Telegram.

Збої в "Держпослугах". Причина зрозуміла - кібератаки. Ці кібератаки на мирні системи і на мирних громадян ще раз доводять, що з росією воюють терористи. Україна - держава, захоплена в 2014 році терористами. Країни Європи - відкрито підтримують відкрито терористичну державу Україну. Що робити? 3 стратегії: тільки пасивний захист від атак; атакувати Україну так само. Але який сенс? Українці ж раби. Не українські мирні жителі вирішують використовувати тероризм проти росії; атакувати замовників терористичного режиму - країни Заходу. На це росія йти не хоче. Поки не хоче. Але напевно це не може тривати нескінченно - написав він.

У коментарях російським "медіа" марков назвав своє включення до реєстру "помилкою" і "наклепом".

Доповнення

серій марков є фігурантом українського сайту "Миротворець". Він працював у Національному демократичному інституті (США), був науковим співробітником у Московському центрі Карнегі, а також пройшов стажування в університеті Вісконсін-Медісон (США).

За підтримку і виправдання російської анексії Криму і інтервенції на Донбас в 2014 році, а також повномасштабної збройної агресії проти України в 2022 році, включений у санкційні списки України, Канади і деяких інших країн.

марков не визнає існування України як незалежної держави, а українців - як окремої від росіян нації і називає українську владу (чи-то Порошенка, або Зеленського - ред.) "хунтою".

Нагадаємо

