Брат російського політика мілонова загинув на війні проти України
Київ • УНН
олександр мілонов, брат російського депутата віталія мілонова, загинув на війні проти України. Він воював у складі підрозділу розвідки "3-ї загальновійськової армії лнр" з січня 2025 року.
Брат російського політика, депутата державної думи і колишнього депутата законодавчих зборів санкт-петербурга віталія мілонова олександр загинув на війні проти України. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що олександр мілонов з січня 2025 року воював проти Сил оборони України у складі підрозділу розвідки "3-ї загальновійськової армії лнр" і брав участь в окупації Луганської області.
Під час бойового зіткнення він отримав важке поранення, несумісне з життям і помер від ускладнень. Його поховали 19 серпня у санкт-петербурзі.
Додатково
віталій мілонов відомий своїми одіозними витівками і заявами, зокрема, антиукраїнського характеру. Він підтримує так звані "сімейні цінності", вороже ставиться до інакомислення і вважає, що Україна "не має права на незалежність".
У 2014 році він привітав анексію Криму і початок інтервенції рф на Донбас. Згодом він неодноразово надавав допомогу сепаратистам і окупантам.
