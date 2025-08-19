$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
12:13 • 18377 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
12:09 • 18865 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
11:23 • 20082 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 19365 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 19284 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 83549 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 66514 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 81001 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 99593 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
12:13 • 18392 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
12:09 • 18872 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 10242 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
11:23 • 20089 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 12701 перегляди
Брат російського політика мілонова загинув на війні проти України

Київ • УНН

 • 146 перегляди

олександр мілонов, брат російського депутата віталія мілонова, загинув на війні проти України. Він воював у складі підрозділу розвідки "3-ї загальновійськової армії лнр" з січня 2025 року.

Брат російського політика, депутата державної думи і колишнього депутата законодавчих зборів санкт-петербурга віталія мілонова олександр загинув на війні проти України. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що олександр мілонов з січня 2025 року воював проти Сил оборони України у складі підрозділу розвідки "3-ї загальновійськової армії лнр" і брав участь в окупації Луганської області.

Під час бойового зіткнення він отримав важке поранення, несумісне з життям і помер від ускладнень. Його поховали 19 серпня у санкт-петербурзі.

Додатково

віталій мілонов відомий своїми одіозними витівками і заявами, зокрема, антиукраїнського характеру. Він підтримує так звані "сімейні цінності", вороже ставиться до інакомислення і вважає, що Україна "не має права на незалежність".

У 2014 році він привітав анексію Криму і початок інтервенції рф на Донбас. Згодом він неодноразово надавав допомогу сепаратистам і окупантам.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що партизанський рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.

Також УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уражено загарбників і склад БК, які рф перекинула на Запорізький фронт.

Євген Устименко

