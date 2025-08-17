В окупованому Мелітополі знищено склад боєприпасів: окупанти зазнали втрат
Київ • УНН
У Мелітополі ліквідовано склад боєприпасів та уражено загарбників. Загинули шестеро військових рф, включаючи морських піхотинців та екіпаж БПЛА.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уражено загарбників і склад БК, які рф перекинула на Запорізький фронт.
Повідомляє пресслужба ГУР МО України, передає УНН.
Деталі
Українські оборонці, бійці Головного управління розвідки (ГУР), ліквідували склад БК у тимчасово окупованому Мелітополі.
Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі.
Вказується, що внаслідок операції ГУР МО України, загинули шестеро військових морської піхоти зс рф, представники екіпажу БПЛА батальйону "ахмад-восток". Кількість втрат у складі зс рф невідома.
Нагадаємо
17 серпня дрони ГУР уразили залізничну станцію "Ліски" у воронезькій області. Це порушило залізничне сполучення та зупинило постачання боєприпасів і особового складу окупантів.