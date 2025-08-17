В окупованому Мелітополі знищено склад боєприпасів: окупанти зазнали втрат

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
10:14 • 7638 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
07:17 • 13952 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 101986 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 66925 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 68941 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 61511 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 51613 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246794 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213768 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168253 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.8м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo17 серпня, 02:15 • 33546 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW17 серпня, 02:47 • 16223 перегляди
Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділюPhoto17 серпня, 03:59 • 9074 перегляди
Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб17 серпня, 04:35 • 4452 перегляди
ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф17 серпня, 04:54 • 5072 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 13953 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 351480 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 304487 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 308179 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 315174 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Чарльз ІІІ
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі11:21 • 804 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47 • 3230 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 50036 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 41962 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 110958 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Fox News
Будівництво
Шахед 129

В окупованому Мелітополі знищено склад боєприпасів: окупанти зазнали втрат

Київ • УНН

 • 492 перегляди

У Мелітополі ліквідовано склад боєприпасів та уражено загарбників. Загинули шестеро військових рф, включаючи морських піхотинців та екіпаж БПЛА.

В окупованому Мелітополі знищено склад боєприпасів: окупанти зазнали втрат

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уражено загарбників і склад БК, які рф перекинула на Запорізький фронт.

Повідомляє пресслужба ГУР МО України, передає УНН.

Деталі

Українські оборонці, бійці Головного управління розвідки (ГУР),  ліквідували склад БК у тимчасово окупованому Мелітополі. 

Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі. 

- інформує пресслужба ГУР МО України

Вказується, що внаслідок операції ГУР МО України, загинули шестеро військових морської піхоти зс рф, представники екіпажу БПЛА батальйону "ахмад-восток". Кількість втрат у складі зс рф невідома.

Нагадаємо

17 серпня дрони ГУР уразили залізничну станцію "Ліски" у воронезькій області. Це порушило залізничне сполучення та зупинило постачання боєприпасів і особового складу окупантів.

Ігор Тележніков

Війна
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
Мелітополь
Безпілотний літальний апарат