Дрони ГУР атакували логістику окупантів у воронезькій області рф - джерело

Ексклюзив
07:17 • 12019 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 100007 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 65702 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 67854 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 60918 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 51376 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246614 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213664 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168165 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155213 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 12011 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 350481 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 303665 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 307374 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 314401 перегляди
УНН Lite
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47 • 2644 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 49393 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 41584 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 110665 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 178394 перегляди
Дрони ГУР атакували логістику окупантів у воронезькій області рф - джерело

Київ • УНН

 • 132 перегляди

17 серпня дрони ГУР уразили залізничну станцію «Ліски» у воронезькій області. Це порушило залізничне сполучення та зупинило постачання боєприпасів і особового складу окупантів.

Дрони ГУР атакували логістику окупантів у воронезькій області рф - джерело

Внаслідок операції Головного управління розвідки у воронезькій області, 17 серпня було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски".

Як повідомляє джерело, операцію здійснено спільно з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил Оборони України, передає УНН.

Деталі

За інформацією співрозмовника у воєнній розвідці, в результаті ураження порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.

У ГУР підкреслюють, що залізнична станція "Ліски" є важливим залізничним вузлом в системі логістичного забезпечення угруповань військ (сил) зс рф на ТОТ України.  

Нагадаємо

Безпілотники ГУР МО України атакували "оренбурзький гелієвий завод", єдине в рф підприємство, що виробляє критичний компонент для ракет. Місцеві жителі чули вибухи, влада перекрила ділянку траси М-5 "урал".

Анна Мурашко

