Дрони ГУР атакували логістику окупантів у воронезькій області рф - джерело
Київ • УНН
17 серпня дрони ГУР уразили залізничну станцію «Ліски» у воронезькій області. Це порушило залізничне сполучення та зупинило постачання боєприпасів і особового складу окупантів.
Внаслідок операції Головного управління розвідки у воронезькій області, 17 серпня було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски".
Як повідомляє джерело, операцію здійснено спільно з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил Оборони України, передає УНН.
Деталі
За інформацією співрозмовника у воєнній розвідці, в результаті ураження порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.
У ГУР підкреслюють, що залізнична станція "Ліски" є важливим залізничним вузлом в системі логістичного забезпечення угруповань військ (сил) зс рф на ТОТ України.
Нагадаємо
