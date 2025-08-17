$41.450.00
Эксклюзив
10:14 • 7568 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
07:17 • 13882 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 101893 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 66859 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 68886 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 61493 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51603 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246782 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213757 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168243 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Дроны ГУР атаковали логистику оккупантов в воронежской области рф - источник

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

17 августа дроны ГУР поразили железнодорожную станцию «Лиски» в воронежской области. Это нарушило железнодорожное сообщение и остановило поставки боеприпасов и личного состава оккупантов.

Дроны ГУР атаковали логистику оккупантов в воронежской области рф - источник

В результате операции Главного управления разведки в Воронежской области 17 августа была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски".

Как сообщает источник, операция осуществлена совместно с подразделениями ГПСУ и другими составляющими Сил Обороны Украины, передает УНН.

Детали

По информации собеседника в военной разведке, в результате поражения нарушено железнодорожное сообщение и остановлено прохождение железнодорожного транспорта через станцию. Таким образом сорваны поставки боеприпасов и личного состава оккупационной армии.

В ГУР подчеркивают, что железнодорожная станция "Лиски" является важным железнодорожным узлом в системе логистического обеспечения группировок войск (сил) ВС РФ на ТОТ Украины.  

Напомним

Беспилотники ГУР МО Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод", единственное в РФ предприятие, производящее критический компонент для ракет. Местные жители слышали взрывы, власти перекрыли участок трассы М-5 "Урал".

Анна Мурашко

Война
Государственная пограничная служба Украины
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Беспилотный летательный аппарат