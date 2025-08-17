Дроны ГУР атаковали логистику оккупантов в воронежской области рф - источник
Киев • УНН
17 августа дроны ГУР поразили железнодорожную станцию «Лиски» в воронежской области. Это нарушило железнодорожное сообщение и остановило поставки боеприпасов и личного состава оккупантов.
В результате операции Главного управления разведки в Воронежской области 17 августа была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски".
Как сообщает источник, операция осуществлена совместно с подразделениями ГПСУ и другими составляющими Сил Обороны Украины, передает УНН.
Детали
По информации собеседника в военной разведке, в результате поражения нарушено железнодорожное сообщение и остановлено прохождение железнодорожного транспорта через станцию. Таким образом сорваны поставки боеприпасов и личного состава оккупационной армии.
В ГУР подчеркивают, что железнодорожная станция "Лиски" является важным железнодорожным узлом в системе логистического обеспечения группировок войск (сил) ВС РФ на ТОТ Украины.
Напомним
Беспилотники ГУР МО Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод", единственное в РФ предприятие, производящее критический компонент для ракет. Местные жители слышали взрывы, власти перекрыли участок трассы М-5 "Урал".