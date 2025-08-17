В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери
Киев • УНН
В Мелитополе ликвидирован склад боеприпасов и поражены захватчики. Погибли шестеро военных РФ, включая морских пехотинцев и экипаж БПЛА.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области поражены захватчики и склад БК, которые РФ перебросила на Запорожский фронт.
Сообщает пресс-служба ГУР МО Украины, передает УНН.
Детали
Украинские защитники, бойцы Главного управления разведки (ГУР), ликвидировали склад БК во временно оккупированном Мелитополе.
Грохот прозвучал в момент заезда вражеского грузовика с личным составом к пункту дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе.
Указывается, что в результате операции ГУР МО Украины погибли шестеро военнослужащих морской пехоты ВС РФ, представители экипажа БПЛА батальона "Ахмад-Восток". Количество потерь в составе ВС РФ неизвестно.
Напомним
17 августа дроны ГУР поразили железнодорожную станцию "Лиски" в Воронежской области. Это нарушило железнодорожное сообщение и остановило поставки боеприпасов и личного состава оккупантов.