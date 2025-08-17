В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери

$41.450.00
Эксклюзив
10:14 • 6940 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
07:17 • 13141 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 101200 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 66418 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 68500 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 61294 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51521 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246714 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213720 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168214 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Популярные новости
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW
Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресенье
Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб
ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 13145 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 351084 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 307869 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В Мелитополе ликвидирован склад боеприпасов и поражены захватчики. Погибли шестеро военных РФ, включая морских пехотинцев и экипаж БПЛА.

В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области поражены захватчики и склад БК, которые РФ перебросила на Запорожский фронт.

Сообщает пресс-служба ГУР МО Украины, передает УНН.

Детали

Украинские защитники, бойцы Главного управления разведки (ГУР), ликвидировали склад БК во временно оккупированном Мелитополе.

Грохот прозвучал в момент заезда вражеского грузовика с личным составом к пункту дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе.

- информирует пресс-служба ГУР МО Украины

Указывается, что в результате операции ГУР МО Украины погибли шестеро военнослужащих морской пехоты ВС РФ, представители экипажа БПЛА батальона "Ахмад-Восток". Количество потерь в составе ВС РФ неизвестно.

Напомним

17 августа дроны ГУР поразили железнодорожную станцию "Лиски" в Воронежской области. Это нарушило железнодорожное сообщение и остановило поставки боеприпасов и личного состава оккупантов.

Игорь Тележников

