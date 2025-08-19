Брат российского политика Милонова погиб на войне против Украины
Киев • УНН
александр милонов, брат российского депутата виталия милонова, погиб на войне против Украины. Он воевал в составе подразделения разведки "3-й общевойсковой армии ЛНР" с января 2025 года.
Брат российского политика, депутата государственной думы и бывшего депутата законодательного собрания санкт-петербурга виталия милонова александр погиб на войне против Украины. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Сообщается, что александр милонов с января 2025 года воевал против Сил обороны Украины в составе подразделения разведки "3-й общевойсковой армии лнр" и принимал участие в оккупации Луганской области.
Во время боевого столкновения он получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью и умер от осложнений. Его похоронили 19 августа в санкт-петербурге.
Дополнительно
виталий милонов известен своими одиозными выходками и заявлениями, в частности, антиукраинского характера. Он поддерживает так называемые "семейные ценности", враждебно относится к инакомыслию и считает, что Украина "не имеет права на независимость".
В 2014 году он приветствовал аннексию Крыма и начало интервенции рф на Донбасс. Впоследствии он неоднократно оказывал помощь сепаратистам и оккупантам.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что партизанское движение "АТЕШ" провело диверсию на железнодорожной линии между Сафоново и Новоалексеевкой в Херсонской области. Повреждение релейного шкафа нарушило поставки военных грузов и топлива в Мелитополь.
Также УНН сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области поражены захватчики и склад БК, которые рф перебросила на Запорожский фронт.