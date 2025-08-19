$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Брат российского политика Милонова погиб на войне против Украины

Киев • УНН

александр милонов, брат российского депутата виталия милонова, погиб на войне против Украины. Он воевал в составе подразделения разведки "3-й общевойсковой армии ЛНР" с января 2025 года.

Брат российского политика Милонова погиб на войне против Украины

Брат российского политика, депутата государственной думы и бывшего депутата законодательного собрания санкт-петербурга виталия милонова александр погиб на войне против Украины. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Сообщается, что александр милонов с января 2025 года воевал против Сил обороны Украины в составе подразделения разведки "3-й общевойсковой армии лнр" и принимал участие в оккупации Луганской области.

Во время боевого столкновения он получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью и умер от осложнений. Его похоронили 19 августа в санкт-петербурге.

Дополнительно

виталий милонов известен своими одиозными выходками и заявлениями, в частности, антиукраинского характера. Он поддерживает так называемые "семейные ценности", враждебно относится к инакомыслию и считает, что Украина "не имеет права на независимость".

В 2014 году он приветствовал аннексию Крыма и начало интервенции рф на Донбасс. Впоследствии он неоднократно оказывал помощь сепаратистам и оккупантам.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что партизанское движение "АТЕШ" провело диверсию на железнодорожной линии между Сафоново и Новоалексеевкой в Херсонской области. Повреждение релейного шкафа нарушило поставки военных грузов и топлива в Мелитополь.

Также УНН сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области поражены захватчики и склад БК, которые рф перебросила на Запорожский фронт.

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Луганская область
Запорожская область
Атеш
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина
Мелитополь