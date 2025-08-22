российского политолога маркова признали "иноагентом": что стало причиной

В россии признали "иностранным агентом" сергея маркова - провластного политолога, бывшего депутата госдумы и экс-члена общественной палаты рф, который был доверенным лицом владимира путина на выборах 2012 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Вероятной причиной включения маркова в реестр "иностранных агентов" является его заявление, в котором он фактически признал ответственность рф за сбитие азербайджанского самолета силами российской ПВО 25 декабря 2024 года. Об этом пишет украинский журналист Денис Казанский.

Лайнер, выполнявший рейс из Баку в столицу чечни грозный, упал возле города Актау в Казахстане. Тогда погибло более 30 человек, еще более 20 человек получили ранения.

российская пропаганда отрицала причастность москвы к катастрофе и лгала о причинах падения самолета. Однако впоследствии сообщалось, что владимир путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В то же время маркова раскритиковали за эти слова другие российские "Z-блогеры". Также марков стал объектом для критики из-за участия в глобальном медиафоруме, состоявшемся в городе Шуша (с начала 1990-х до 2020 года контролировался проармянской непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, а в ходе боевых действий 2020 года вернулся под власть Азербайджана - ред.) с участием президента Ильхама Алиева.

Также сообщается, что за 20 минут до объявления "иноагентом" марков предлагал "атаковать заказчиков террористического режима Украины - страны Запада" в связи со сбоем работы портала "Госуслуги". Об этом он писал на своей странице в Telegram.

Сбои в "Госуслугах". Причина понятна - кибератаки. Эти кибератаки на мирные системы и на мирных граждан еще раз доказывают, что с россией воюют террористы. Украина - государство, захваченное в 2014 году террористами. Страны Европы - открыто поддерживают открыто террористическое государство Украину. Что делать? 3 стратегии: только пассивная защита от атак; атаковать Украину так же. Но какой смысл? Украинцы же рабы. Не украинские мирные жители решают использовать терроризм против россии; атаковать заказчиков террористического режима - страны Запада. На это россия идти не хочет. Пока не хочет. Но наверное это не может длиться бесконечно - написал он.

В комментариях российским "медиа" марков назвал свое включение в реестр "ошибкой" и "клеветой".

Дополнение

сергей марков является фигурантом украинского сайта "Миротворец". Он работал в Национальном демократическом институте (США), был научным сотрудником в Московском центре Карнеги, а также прошел стажировку в университете Висконсин-Мэдисон (США).

За поддержку и оправдание российской аннексии Крыма и интервенции на Донбасс в 2014 году, а также полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в 2022 году, включен в санкционные списки Украины, Канады и некоторых других стран.

марков не признает существования Украины как независимого государства, а украинцев - как отдельной от россиян нации и называет украинскую власть (будь то Порошенко или Зеленский - ред.) "хунтой".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на войне против Украины погиб брат российского политика виталия милонова.