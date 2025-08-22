российского политолога маркова признали "иноагентом": что стало причиной

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 600 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 1628 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 2024 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 3410 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 8492 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 8906 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 14614 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 16883 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 12097 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 12999 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
88%
740мм
Популярные новости
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 9048 просмотра
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД22 августа, 06:29 • 5046 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 14533 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11586 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 5670 просмотра
публикации
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 598 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 3410 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 8490 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 14613 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 16881 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Черное море
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 2020 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 2238 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 5802 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11654 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 23066 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Крылатая ракета
Евро
Кудс Мохаджер-6

российского политолога маркова признали "иноагентом": что стало причиной

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Провластного российского политолога сергея маркова признали "иностранным агентом". Вероятная причина - его заявление об ответственности рф за сбитие азербайджанского самолета 25 декабря 2024 года.

российского политолога маркова признали "иноагентом": что стало причиной

В россии признали "иностранным агентом" сергея маркова - провластного политолога, бывшего депутата госдумы и экс-члена общественной палаты рф, который был доверенным лицом владимира путина на выборах 2012 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Вероятной причиной включения маркова в реестр "иностранных агентов" является его заявление, в котором он фактически признал ответственность рф за сбитие азербайджанского самолета силами российской ПВО 25 декабря 2024 года. Об этом пишет украинский журналист Денис Казанский.

Лайнер, выполнявший рейс из Баку в столицу чечни грозный, упал возле города Актау в Казахстане. Тогда погибло более 30 человек, еще более 20 человек получили ранения.

российская пропаганда отрицала причастность москвы к катастрофе и лгала о причинах падения самолета. Однако впоследствии сообщалось, что владимир путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В то же время маркова раскритиковали за эти слова другие российские "Z-блогеры". Также марков стал объектом для критики из-за участия в глобальном медиафоруме, состоявшемся в городе Шуша (с начала 1990-х до 2020 года контролировался проармянской непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, а в ходе боевых действий 2020 года вернулся под власть Азербайджана - ред.) с участием президента Ильхама Алиева.

Также сообщается, что за 20 минут до объявления "иноагентом" марков предлагал "атаковать заказчиков террористического режима Украины - страны Запада" в связи со сбоем работы портала "Госуслуги". Об этом он писал на своей странице в Telegram.

Сбои в "Госуслугах". Причина понятна - кибератаки. Эти кибератаки на мирные системы и на мирных граждан еще раз доказывают, что с россией воюют террористы. Украина - государство, захваченное в 2014 году террористами. Страны Европы - открыто поддерживают открыто террористическое государство Украину. Что делать? 3 стратегии: только пассивная защита от атак; атаковать Украину так же. Но какой смысл? Украинцы же рабы. Не украинские мирные жители решают использовать терроризм против россии; атаковать заказчиков террористического режима - страны Запада. На это россия идти не хочет. Пока не хочет. Но наверное это не может длиться бесконечно

 - написал он.

В комментариях российским "медиа" марков назвал свое включение в реестр "ошибкой" и "клеветой".

Дополнение

сергей марков является фигурантом украинского сайта "Миротворец". Он работал в Национальном демократическом институте (США), был научным сотрудником в Московском центре Карнеги, а также прошел стажировку в университете Висконсин-Мэдисон (США).

За поддержку и оправдание российской аннексии Крыма и интервенции на Донбасс в 2014 году, а также полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в 2022 году, включен в санкционные списки Украины, Канады и некоторых других стран.

марков не признает существования Украины как независимого государства, а украинцев - как отдельной от россиян нации и называет украинскую власть (будь то Порошенко или Зеленский - ред.) "хунтой".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на войне против Украины погиб брат российского политика виталия милонова.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Баку
Гданьск
Telegram
Ильхам Алиев
Азербайджан
Канада
Европа
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Казахстан