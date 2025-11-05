Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна
Київ • УНН
В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у 2026 році має виступити в театрі Верони. Співак став довіреною особою путіна та очолив театр в анексованому Севастополі.
Деталі
У січні 2026 року російський бас Ільдар Абдразаков має виконати партію Дон Жуана в однойменній опері Моцарта на сцені театру Верони.
Як пише DW, до вторгнення рф в Україну Абдразаков активно співпрацював із західними театрами, але після початку війни його виступи там припинилися. У 2024 році співак став довіреною особою володимира путіна, очолив театр в анексованому Севастополі та увійшов до президентської ради з питань культури.
Наприкінці жовтня проти приїзду Абдразакова до Верони виступила італійська асоціація Liberi Oltre le Illusioni. До вимоги бойкоту приєдналася віцепрезидентка Європарламенту, італійка Піна Пічерно, яка влітку 2025 року активно виступала проти приїзду до Італії диригента Валерія Гергієва - тоді його концерт зрештою скасували
Зазначається, що 4 листопада кампанію проти виступів Абдразакова в Італії розпочав і Фонд боротьби з корупцією (ФБК).
"Він не має такого імені, як Гергієв, тому намагається більше вислужитися - працює на окупованих територіях і вихваляє путіна. Ми вважаємо, що це серйозний привід для розмови - чи має Верона приймати діяча культури з окупованого Севастополя", - заявив Леонід Волков у коментарі для DW.
Нагадаємо
Румунія скасувала виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення росії в Україну. МЗС України повідомило, що Посольство України в Румунії комунікувало з відповідними установами для запобігання виступу.