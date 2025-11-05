Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна

В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у січні 2026 року має виконати партію Дон Жуана в театрі Верони. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

У січні 2026 року російський бас Ільдар Абдразаков має виконати партію Дон Жуана в однойменній опері Моцарта на сцені театру Верони.

Як пише DW, до вторгнення рф в Україну Абдразаков активно співпрацював із західними театрами, але після початку війни його виступи там припинилися. У 2024 році співак став довіреною особою володимира путіна, очолив театр в анексованому Севастополі та увійшов до президентської ради з питань культури.

Наприкінці жовтня проти приїзду Абдразакова до Верони виступила італійська асоціація Liberi Oltre le Illusioni. До вимоги бойкоту приєдналася віцепрезидентка Європарламенту, італійка Піна Пічерно, яка влітку 2025 року активно виступала проти приїзду до Італії диригента Валерія Гергієва - тоді його концерт зрештою скасували