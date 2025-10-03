$41.220.08
2 жовтня, 18:06
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
У Румунії скасували виступ російської оперної співачки Нетребко

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Румунія скасувала виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення росії в Україну. МЗС України повідомило, що Посольство України в Румунії комунікувало з відповідними установами для запобігання виступу.

У Румунії скасували виступ російської оперної співачки Нетребко

У Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення росії в Україну. Про це інформує Міністерство закордонних справ України (МЗС), передає УНН.

Деталі

У понеділок, 6 жовтня було заплановано її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми. За публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти неї санкції.

Щоби не допустити її виступ, Посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства

- повідомляє МЗС України.

"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи", - додали у відомстві.

Нагадаємо

Офіційні особи України та ЄС закликали європейські театри не запрошувати російських артистів, які підтримують війну. Натомість запропоновано наймати українських або європейських виконавців.

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі03.04.25, 04:39 • 75138 переглядiв

Віта Зеленецька

Культура
Європейський Союз
Румунія
Україна