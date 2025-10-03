У Румунії скасували виступ російської оперної співачки Нетребко

У Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення росії в Україну. Про це інформує Міністерство закордонних справ України (МЗС), передає УНН.

Деталі

У понеділок, 6 жовтня було заплановано її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми. За публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти неї санкції.

Щоби не допустити її виступ, Посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства - повідомляє МЗС України.

"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи", - додали у відомстві.

Нагадаємо

Офіційні особи України та ЄС закликали європейські театри не запрошувати російських артистів, які підтримують війну. Натомість запропоновано наймати українських або європейських виконавців.

