Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

російська співачка Анна Нетребко оголосила про повернення до Роял Опери в Лондоні після шестирічної перерви. Вона очолить список виконавців в новій постановці опери "Тоска" Джакомо Пуччіні, що відкриє новий сезон театру. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав це рішення "доволі дивним", наголосивши на неприпустимості того, що російські митці, які свого часу підтримували путінський режим, продовжують свою діяльність в Західній Европі.

Єрмак нагадав, що Нетребко у 2012 році публічно підтримувала путіна на виборах, а після початку російської агресії проти України в 2014 році позувала з прапором так званої "новоросії".

Це та культурна діячка, яка в 2012 році була довіреним обличчям на виборах путіна, у 2014 приїздила в Донецьк і тримала прапор "новоросії". Була слугою режиму. І раптом вона продовжує бути на сцені Європи

Він закликав культурну спільноту європейських країн дати чітку відсічь таким випадкам, запропонувавши замінити Нетребко вітчизняними артистами, серед яких відома українська співачка Людмила Монастирська.

Зараз дуже важливо, щоб російські діячі не мали можливості заробляти гроші в цивілізованому світі та продовжувати нести російську культуру в Європу та на Захід, поки росія вбиває наших людей, викрадає дітей і вбиває їх ракетами.

Нетребко не має виступати в Європі. Єдине місце для неї та їй подібним зараз хіба опера в москві.

В Україні є Людмила Монастирська, яка неймовірно виконує "Тоску". І це була б чудова альтернатива.

Закликаю всіх дотичних і наших союзників відреагувати