Ермак о возвращении Нетребко в Лондонскую оперу: русские артисты не имеют места в цивилизованном мире

российская певица Анна Нетребко объявила о возвращении в Роял Опера в Лондоне после шестилетнего перерыва. Она возглавит список исполнителей в новой постановке оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, которая откроет новый сезон театра. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал это решение "довольно странным", отметив недопустимость того, что российские деятели искусства, которые в свое время поддерживали путинский режим, продолжают свою деятельность в Западной Европе.

Ермак напомнил, что Нетребко в 2012 году публично поддерживала путина на выборах, а после начала российской агрессии против Украины в 2014 году позировала с флагом так называемой "новороссии".

Это та культурная деятельница, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах путина, в 2014 приезжала в Донецк и держала флаг "новороссии". Была слугой режима. И вдруг она продолжает быть на сцене Европы - отметил Ермак.

Он призвал культурное сообщество европейских стран дать четкий отпор таким случаям, предложив заменить Нетребко отечественными артистами, среди которых известная украинская певица Людмила Монастырская.

Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад, пока россия убивает наших людей, похищает детей и убивает их ракетами.

Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве опера в москве.

В Украине есть Людмила Монастырская, которая невероятно исполняет "Тоску". И это была бы отличная альтернатива.

Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать - добавил Ермак.

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