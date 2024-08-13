Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

В Минкульт не поступала реакция от мэра Италии на призыв отменить выступления в Римской опере российской оперной певицы анны нетребко, которая публично поддерживает режим путина и аннексию Крыма. Об этом журналисту УНН сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Детали

На вопрос, скоммуницировал ли мэр Рима с Минкультом, отреагировал ли на призыв отменить выступление певицы нетребко в Римской опере, Карандеев ответил: "Реакции к нам не поступало. Обращались не только мы, а еще посольство Украины в Италии".

Карандеев отметил, что местная власть, как и вообще власть в Италии, имеет отношение к репертуарной политике учреждений культуры, которые находятся на территории города, страны.

"Однако там так, как и у нас, нет прямой подчиненности, поэтому, конечно, эти процессы не такие однозначные. Однако мы надеемся, что неадминистративное влияние руководства Итальянской Республики или мэрии будет иметь главное, ключевое значение, а именно - акцент на политических аспектах, которые точно в данном случае играют на руку государству-агрессору, а не способствуют консолидации европейского цивилизованного сообщества вокруг сопротивления и поддержки Украины", - отметил он.

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Контекст

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к мэру Рима и руководителю Римского оперного театра с призывом отменить выступления российской оперной певицы анны нетребко в Римской опере, которая публично поддерживает режим путина и аннексию Крыма.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак призвал союзников не допустить возвращения российской оперной певицы анны нетребко на сцену Римской оперы.