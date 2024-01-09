Мэрия итальянской Модены отозвала разрешение на проведение выставки о "расцвете" Мариуполя

Мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

"На обращение украинской стороны мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе", - написал Николенко.

Он выразил благодарность, как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине.

"Призываем и другие города в мире не предоставлять площадок для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", - сообщил Николенко.

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российская культурная ассоциация Эмилия-Романья планировала провести в Модене 20 января пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала россия.

МИД Украины поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение относительно запланированной выставки в Модене о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией.

Впоследствии мэр Модены Джан Карло Музарелли отреагировал на выставку о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией, которую планируют провести в итальянском городе, заявив, что муниципалитет никоим образом не поддерживает инициативы, которые предлагают пророссийскую интерпретацию войны.