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Мерія італійської Модени відкликала дозвіл на проведення виставки про "розквіт" Маріуполя

Мерія італійської Модени відкликала дозвіл на проведення виставки про "розквіт" Маріуполя

Київ • УНН

 • 24584 перегляди

Мер італійської Модени відкликав дозвіл на виставку про процвітання Маріуполя під владою росії після протесту української сторони.

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.

"На звернення української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь", - написав Ніколенко.

Він висловив вдячність, якмерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні.

"Закликаємо і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - повідомив Ніколенко.

Доповнення

російська культурна асоціація Емілія-Романья планувала провести в Модені 20 січня пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала росія.

МЗС України доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення щодо запланованої виставки  в Модені про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією.

Згодом мер Модени Джан Карло Музареллі відреагував на виставку про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією, яку планують провести в італійському місті, заявивши, що муніципалітет жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію війни. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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