Мер Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя
Київ • УНН
Мер Модени відкидає проросійський наратив запланованої виставки про Маріуполь, стверджуючи, що місто не підтримує ініціативи, які спотворюють правду про конфлікт в Україні.
Мер Модени Джан Карло Музареллі відреагував на виставку про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією, яку планують провести в італійському місті, заявивши, що муніципалітет жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію війни, передає УНН.
Я рішуче відкидаю будь-які спроби використати оголошену на 20 січня зустріч у громадському залі в околицях міста, орендованому для цієї нагоди культурною асоціацією. Муніципалітет Модени жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію поточного конфлікту в Україні, який виник, я хочу ще раз повторити, з вторгненням росії у 2022 році
Він заявив, що немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події.
Немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події, щодо якої асоціація підписала зобов’язання, передбачене муніципальним регламентом, поділяти цінності, закріплені в Конституції та Італійській Республіці та, зокрема, заборона сповідувати та/або практикувати фашистські та расистські ідеології та поведінку. Зобов’язання, яке, як ми сподіваємося, буде повністю дотримано
Він додав, що муніципалітет приймає українських біженців та разом із багатьма об'єднаннями допомагає ініціативам на користь миру.
Доповнення
російська культурна асоціація Емілія-Романья планує провести в Модені 20 січня пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала росія.
МЗС України доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення щодо запланованої виставки в Модені про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією.