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Мер Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя

Мер Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя

Київ • УНН

 • 23946 перегляди

Мер Модени відкидає проросійський наратив запланованої виставки про Маріуполь, стверджуючи, що місто не підтримує ініціативи, які спотворюють правду про конфлікт в Україні.

Мер Модени Джан Карло Музареллі відреагував на виставку про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією, яку планують провести в італійському місті, заявивши, що муніципалітет жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію війни, передає УНН

Я рішуче відкидаю будь-які спроби використати оголошену на 20 січня зустріч у громадському залі в околицях міста, орендованому для цієї нагоди культурною асоціацією. Муніципалітет Модени жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію поточного конфлікту в Україні, який виник, я хочу ще раз повторити, з вторгненням росії у 2022 році

- написав Музареллі у Facebook.

Він заявив, що немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події.

Немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події, щодо якої асоціація підписала зобов’язання, передбачене муніципальним регламентом, поділяти цінності, закріплені в Конституції та Італійській Республіці та, зокрема, заборона сповідувати та/або практикувати фашистські та расистські ідеології та поведінку. Зобов’язання, яке, як ми сподіваємося, буде повністю дотримано

- зазначив мер Модени.

Він  додав, що муніципалітет приймає  українських біженців та разом із багатьма об'єднаннями допомагає ініціативам на користь миру.

Доповнення

російська культурна асоціація Емілія-Романья планує провести в Модені 20 січня пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала росія.

МЗС України доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення щодо запланованої виставки  в Модені про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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