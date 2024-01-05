Мер Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя

Мер Модени Джан Карло Музареллі відреагував на виставку про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією, яку планують провести в італійському місті, заявивши, що муніципалітет жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію війни, передає УНН.

Я рішуче відкидаю будь-які спроби використати оголошену на 20 січня зустріч у громадському залі в околицях міста, орендованому для цієї нагоди культурною асоціацією. Муніципалітет Модени жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію поточного конфлікту в Україні, який виник, я хочу ще раз повторити, з вторгненням росії у 2022 році

Він заявив, що немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події.

Немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події, щодо якої асоціація підписала зобов’язання, передбачене муніципальним регламентом, поділяти цінності, закріплені в Конституції та Італійській Республіці та, зокрема, заборона сповідувати та/або практикувати фашистські та расистські ідеології та поведінку. Зобов’язання, яке, як ми сподіваємося, буде повністю дотримано