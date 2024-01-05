Мэр Модены отреагировал на запланированную выставку о "расцвете" Мариуполя
Киев • УНН
Мэр Модены отвергает пророссийский нарратив запланированной выставки о Мариуполе, утверждая, что город не поддерживает инициативы, которые искажают правду о конфликте в Украине.
Мэр Модены Джан Карло Музарелли отреагировал на выставку о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией, которую планируют провести в итальянском городе, заявив, что муниципалитет никоим образом не поддерживает инициативы, которые предлагают пророссийскую интерпретацию войны, передает УНН.
Я решительно отвергаю любые попытки использовать объявленную на 20 января встречу в общественном зале в окрестностях города, арендованном для этого случая культурной ассоциацией. Муниципалитет Модены никоим образом не поддерживает инициативы, которые предлагают пророссийскую интерпретацию текущего конфликта в Украине, который возник, я хочу еще раз повторить, с вторжением России в 2022 году
Он заявил, что нет никакого патроната со стороны муниципалитета и никакой формы поддержки, тем более экономической, для этого события.
Нет никакого патроната со стороны муниципалитета и никакой формы поддержки, тем более экономической, для этого события, по которому ассоциация подписала обязательство, предусмотренное муниципальным регламентом, разделять ценности, закрепленные в Конституции и Итальянской Республике и, в частности, запрет исповедовать и/или практиковать фашистские и расистские идеологии и поведение. Обязательство, которое, как мы надеемся, будет полностью соблюдено
Он добавил, что муниципалитет принимает украинских беженцев и вместе со многими объединениями помогает инициативам в пользу мира.
Дополнение
российская культурная ассоциация Эмилия-Романья планирует провести в Модене 20 января пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала россия.
МИД Украины поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение относительно запланированной выставки в Модене о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией.
Мэр Модены отреагировал на запланированную выставку о "расцвете" Мариуполя
Мэр Модены отвергает пророссийский нарратив запланированной выставки о Мариуполе, утверждая, что город не поддерживает инициативы, которые искажают правду о конфликте в Украине.
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