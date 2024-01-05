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Мэр Модены отреагировал на запланированную выставку о "расцвете" Мариуполя

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 14:24  •  17210 просмотра

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Мэр Модены отвергает пророссийский нарратив запланированной выставки о Мариуполе, утверждая, что город не поддерживает инициативы, которые искажают правду о конфликте в Украине.

Мэр Модены Джан Карло Музарелли отреагировал на выставку о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией, которую планируют провести в итальянском городе, заявив, что муниципалитет никоим образом не поддерживает инициативы, которые предлагают пророссийскую интерпретацию войны, передает УНН

Я решительно отвергаю любые попытки использовать объявленную на 20 января встречу в общественном зале в окрестностях города, арендованном для этого случая культурной ассоциацией. Муниципалитет Модены никоим образом не поддерживает инициативы, которые предлагают пророссийскую интерпретацию текущего конфликта в Украине, который возник, я хочу еще раз повторить, с вторжением России в 2022 году

- написал Музарелли в Facebook.

Он заявил, что нет никакого патроната со стороны муниципалитета и никакой формы поддержки, тем более экономической, для этого события.

Нет никакого патроната со стороны муниципалитета и никакой формы поддержки, тем более экономической, для этого события, по которому ассоциация подписала обязательство, предусмотренное муниципальным регламентом, разделять ценности, закрепленные в Конституции и Итальянской Республике и, в частности, запрет исповедовать и/или практиковать фашистские и расистские идеологии и поведение. Обязательство, которое, как мы надеемся, будет полностью соблюдено

- отметил мэр Модены.

Он  добавил, что муниципалитет принимает  украинских беженцев и вместе со многими объединениями помогает инициативам в пользу мира.

Дополнение

российская культурная ассоциация Эмилия-Романья планирует провести в Модене 20 января пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала россия.

МИД Украины поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение относительно запланированной выставки  в Модене о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Мер Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя
Mayor of Modena reacts to planned exhibition on the "heyday" of Mariupol
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Мэр Модены отреагировал на запланированную выставку о "расцвете" Мариуполя

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