В МЗС відреагували на заплановану в Італії виставку про "розквіт" Маріуполя

МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення щодо запланованої виставки в Модені про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС Олег Ніколенко.

Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією — провокація. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення - повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І

"І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", - заявив Ніколенко.

Контекст

Стало відомо, що російська культурна асоціація Емілія-Романья планує провести в Модені 20 січня пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала росія.

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Маріупольська міська рада зазначила, що так звана виставка-конференція спрямована виключно на виправдання війни та приховання воєнного російського злочину. Мета – надати європейській аудиторії викривлену інформацію про події в Україні та місті Маріуполі під час вторгнення рф.