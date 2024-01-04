В МЗС відреагували на заплановану в Італії виставку про "розквіт" Маріуполя
Київ • УНН
МЗС України засудило італійську виставку, яка стверджує про "процвітання" Маріуполя, назвавши її пропагандою.
МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення щодо запланованої виставки в Модені про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС Олег Ніколенко.
Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією — провокація. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення
Він зазначив, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І
"І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", - заявив Ніколенко.
Контекст
Стало відомо, що російська культурна асоціація Емілія-Романья планує провести в Модені 20 січня пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала росія.
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Маріупольська міська рада зазначила, що так звана виставка-конференція спрямована виключно на виправдання війни та приховання воєнного російського злочину. Мета – надати європейській аудиторії викривлену інформацію про події в Україні та місті Маріуполі під час вторгнення рф.