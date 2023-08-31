У окупованому Маріуполі жителі скаржаться на іржаву воду з-під крану - міська рада

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"У місцевих пабліках жителі окупованого міста скаржаться на неякісну воду з під крану - там, де вона є. За словами людей, вона має зелений колір та неприємний запах: "Пару днів текла ржава, у куми на Кірова взагалі чорного кольору; вода з-під крану має жахливо неприємний запах плісняви", - йдеться в повідомленні.

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Міська рада зазначає, що російські окупанти не займаються критичною інфраструктурою міста та не дотримуються жодних санітарних норм, через що вода у Маріуполі "не придатна навіть у якості технічної". Водночас влада нагадала, що до повномасштабного вторгнення в місті стартував проєкт з модернізації водозабезпечення.

"Мер Маріуполя Вадим Бойченко домовився його реалізувати разом з Урядом Франції. Згідно з ним, у місті мали побудувати сучасний водоочисний завод, вода з-під крану мала стати питною та високої якості. Але окупанти зруйнували ці плани", - резюмували у міській раді.

Нагадаємо

Російські окупанти видали наказ про проходження в школах Маріуполя, Донецької області, всім дітям з 13 років психологічного тесту. Таким чином вони хочуть знайти тих, у кого, зокрема, проукраїнська позиція.