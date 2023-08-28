Окупанти планують тестувати школярів у Маріуполі, щоб виявити проукраїнські налаштованих дітей - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські окупанти видали наказ про проходження в школах Маріуполя, Донецької області, всім дітям з 13 років психологічного тесту. Таким чином вони хочуть знайти тих, у кого, зокрема, проукраїнська позиція. Про це повідомив у понеділок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За його словами, “офіційно” тестування проведуть для запобігання вживанню наркотичних та психотропних речовин.
Однак, як підтверджують українські джерела з посиланням на відповідні наради та документи “для службового користування, тести оголосили для виявлення тих, хто:
- має стійку проукраїнську позицію,
- асоціює себе ЛГБТ спільнотою або трансгендерами,
- не поділяє “християнських цінностей” православної церкви.
Цитата
“До всіх встановлених будуть прийняті заходи щодо “перевиховання”, включаючи потенційне позбавлення батьківських прав та переміщення в спеціальні інтернати.
Справи з результатами тестування будуть зберігатись окремо все життя дітей та видаватись по запиту відповідних структур (читай ФСБ)”, - зазначив Андрющенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти планують заселити 300 тисяч росіян у тимчасово окупований Маріуполь