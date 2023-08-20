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Окупанти планують заселити 300 тисяч росіян у тимчасово окупований Маріуполь

Окупанти планують заселити 300 тисяч росіян у тимчасово окупований Маріуполь

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ворог розробив «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Центром національного спротиву.

Про це Центру Національного Спротиву стало відомо з джерел в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації. Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян рф. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів рф.

Місцевих мешканців при цьому примусово депортують на територію рф.

Центр Національного Спротиву наголошує, що дані дії відповідають ознакам геноциду згідно міжнародного права. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання.

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