Окупанти визнали, що вбили 101 дитину під час облоги Маріуполя - міськрада

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“Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджують окупанти – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників”, - йдеться у повідомлені міськради у Telegram.

Зазначається, що із 101 дитини - можна опізнати 87.

За допомогою отриманих даних вдалося варіфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. За даними міськради, російські окупанти вбили 147 дітей. Однак, зазначити, що кількість загиблих може бути більшою.

Зі слів мера Маріуполя Вадима Бойченка, міськрада збере підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернеться до правоохоронних органів з метою внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення злочинців до кримінальної відповідальності.



Нагадаємо

Російські окупаційні війська 16 березня 2022 року скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. Там у цей час переховувалися люди, зокрема -діти.