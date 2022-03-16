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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6366 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Війська РФ скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр: є загиблі і поранені

Війська РФ скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр: є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 220757 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Окупанти не припиняють вчиняти військові злочини та проводити геноцид українського народу. За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення полку "Азов".

Цитата

"Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце.

Як відомо в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.

Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя.

Світ зобов’язаний почути крики маріупольців, яких живцем поховали під завалами. Ми знайдемо кожного. Знайдемо і знищимо. Ми не зупинимось, доки не помстимось за кожного вбитого українця", - йдеться в повідомленні.

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