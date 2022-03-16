Войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Оккупанты не прекращают совершать военные преступления и проводить геноцид украинского народа. По информации от очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение полка "Азов".
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"Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место.
Как известно в театре скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. В настоящее время не известно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.
Этот театр был прибежищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя.
Мир обязан услышать крики мариупольцев, которых заживо похоронили под завалами. Мы найдем каждого. Найдем и уничтожим. Мы не остановимся, пока не отомстим за каждого убитого украинца", - говорится в сообщении.