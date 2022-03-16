Войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр: есть погибшие и раненые

Цитата

"Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место.

Как известно в театре скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. В настоящее время не известно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Этот театр был прибежищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя.

Мир обязан услышать крики мариупольцев, которых заживо похоронили под завалами. Мы найдем каждого. Найдем и уничтожим. Мы не остановимся, пока не отомстим за каждого убитого украинца", - говорится в сообщении.