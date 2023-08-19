Оккупанты признали, что убили 101 ребенка во время осады Мариуполя - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. российские оккупанты признали количество убитых ими детей во время осады Мариуполя в марте 2022 года. По данным Мариупольского городского совета, оккупанты признают убийство 101 ребенка, сообщает УНН.
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“Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Мариупольские детишки прошли через регистрацию в моргах на временно оккупированных: Мариуполь, Мангуш и Новоазовск. Данные, подтверждающие оккупанты – 101 мариупольский ребенок, погибший именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков”, - говорится в сообщении горсовета в Telegram.
Отмечается, что из 101 ребенка - можно опознать 87.
С помощью полученных данных удалось варифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. По данным горсовета, российские оккупанты убили 147 детей. Однако, отметить, что количество погибших может быть больше.
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, горсовет соберет подтверждающие указанный ужасный факт документы и обратится в правоохранительные органы с целью внесения данных в Единый реестр досудебных расследований для привлечения преступников к уголовной ответственности.
Напомним
Российские оккупационные войска 16 марта 2022 года сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Там в это время скрывались люди, в частности - дети.