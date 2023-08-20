Оккупанты планируют заселить 300 тысяч россиян во временно оккупированный Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Враг разработал «план развития» временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную Центром национального сопротивления.
Об этом Центру Национального Сопротивления стало известно из источников в украинском подполье, которое получило доступ к соответствующим документам оккупационной администрации. Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того, чтобы их стимулировать, кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан рф. Кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов рф.
Местных жителей при этом принудительно депортируют на территорию рф.
Центр Национального Сопротивления отмечает, что данные действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву. Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание.
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