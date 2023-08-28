Оккупанты планируют тестировать школьников в Мариуполе, чтобы выявить проукраински настроенных детей - Андрющенко

Детали

По его словам, “официально” тестирование проведут для предотвращения употребления наркотических и психотропных веществ.

Однако, как подтверждают украинские источники со ссылкой на соответствующие совещания и документы “для служебного пользования, тесты объявили для выявления тех, кто:

— имеет устойчивую проукраинскую позицию,

— ассоциирует себя с ЛГБТ сообществом или трансгендерами,

— не разделяет “христианских ценностей” православной церкви.

Цитата

“Ко всем установленным будут приняты меры по „перевоспитанию“, включая потенциальное лишение родительских прав и перемещение в специальные интернаты.

Дела с результатами тестирования будут храниться отдельно всю жизнь детей и выдаваться по запросу соответствующих структур (читай ФСБ)”, — отметил Андрющенко.

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