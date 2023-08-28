Оккупанты планируют тестировать школьников в Мариуполе, чтобы выявить проукраински настроенных детей - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Российские оккупанты издали приказ о прохождении в школах Мариуполя, Донецкой области, всем детям с 13 лет психологического теста. Таким образом они хотят найти тех, у кого, в частности, проукраинская позиция. Об этом сообщил в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, “официально” тестирование проведут для предотвращения употребления наркотических и психотропных веществ.
Однако, как подтверждают украинские источники со ссылкой на соответствующие совещания и документы “для служебного пользования, тесты объявили для выявления тех, кто:
— имеет устойчивую проукраинскую позицию,
— ассоциирует себя с ЛГБТ сообществом или трансгендерами,
— не разделяет “христианских ценностей” православной церкви.
Цитата
“Ко всем установленным будут приняты меры по „перевоспитанию“, включая потенциальное лишение родительских прав и перемещение в специальные интернаты.
Дела с результатами тестирования будут храниться отдельно всю жизнь детей и выдаваться по запросу соответствующих структур (читай ФСБ)”, — отметил Андрющенко.
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