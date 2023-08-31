В оккупированном Мариуполе жители жалуются на ржавую воду из-под крана - городской совет

Цитата

"В местных пабликах жители оккупированного города жалуются на некачественную воду из-под крана - там, где она есть. По словам людей, она имеет зеленый цвет и неприятный запах: "Пару дней текла ржавая, у кумовья на Кирова вообще черного цвета; вода из-под крана имеет ужасающе неприятный запах плесени", - говорится в сообщении.

Детали

Городской совет отмечает, что российские оккупанты не занимаются критической инфраструктурой города и не соблюдают никаких санитарных норм, из-за чего вода в Мариуполе "непригодна даже в качестве технической". В то же время власти напомнили, что до полномасштабного вторжения в городе стартовал проект по модернизации водоснабжения.

"Мэр Мариуполя Вадим Бойченко договорился его реализовать вместе с Правительством Франции. Согласно ему, в городе должны были построить современный водоочистный завод, вода из-под крана должна стать питьевой и высокого качества. Но оккупанты разрушили эти планы", - резюмировали в городском совете.

Напомним

Российские оккупанты издали приказ о прохождении в школах Мариуполя, Донецкой области, всем детям с 13 лет психологического теста. Таким образом, они хотят найти тех, у кого, в частности, проукраинская позиция.