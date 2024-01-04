В МИД отреагировали на запланированную в Италии выставку о "расцвете" Мариуполя
Киев • УНН
МИД Украины осудил итальянскую выставку, которая утверждает о "процветании" Мариуполя, назвав ее пропагандой.
МИД Украины уже поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение относительно запланированной выставки в Модене о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Олег Николенко.
Выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией - провокация. МИД Украины уже поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение
Он отметил, что на официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. І
"И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет соответствующая реакция", - заявил Николенко.
Контекст
Стало известно, что российская культурная ассоциация Эмилия-Романья планирует провести в Модене 20 января пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала россия.
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Мариупольский городской совет отметил, что так называемая выставка-конференция направлена исключительно на оправдание войны и сокрытие военного российского преступления. Цель - предоставить европейской аудитории искаженную информацию о событиях в Украине и городе Мариуполе во время вторжения РФ.