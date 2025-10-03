В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Нетребко

В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает вторжение России в Украину. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины (МИД), передает УНН.

Подробности

В понедельник, 6 октября, был запланирован ее концерт вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Анне Нетребко звания Почетного доктора Национальной медицинской академии имени Георге Димы. За публичную поддержку политики России Украина применила против нее санкции.

Чтобы не допустить ее выступления, Посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институциями (в частности с МИД и Министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества - сообщает МИД Украины.

"Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия", - добавили в ведомстве.

Напомним

Официальные лица Украины и ЕС призвали европейские театры не приглашать российских артистов, поддерживающих войну. Вместо этого предложено нанимать украинских или европейских исполнителей.

