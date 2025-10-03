В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Нетребко

$41.220.08
2 октября, 18:06
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
2 октября, 13:54
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
2 октября, 13:45
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
2 октября, 12:31
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Toyota RAV4 продолжает доминировать на рынке, но скоро ее заменит новая гибридная модель 2 октября, 15:03
Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп 2 октября, 15:03
В Киеве группа молодых людей во второй раз атаковала книжный магазин, расклеив гомофобные листовки: полиция начала проверку 2 октября, 15:21
Возможно, будет что-то большее: Зеленский намекнул на расширение возможностей ударов по рф после встречи с Трампом 2 октября, 15:27
Через месяц будут в Покровске, а через два оккупируют чуть ли не весь Восток: Зеленский раскрыл, какую "информацию" путин давал Трампу 2 октября, 16:14
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия? 2 октября, 12:21
День сельди: пять аппетитных рыбных блюд 2 октября, 11:55
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС 2 октября, 11:28
День учителя 2025: что подарить педагогу 2 октября, 07:31
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций 2 октября, 05:30
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Метте Фредериксен
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Франция
Турция
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией 2 октября, 13:33
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде 1 октября, 09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске 1 октября, 07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды 30 сентября, 18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены 30 сентября, 14:16
АК-74
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Forbes
E-6 Mercury

В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Нетребко

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Румыния отменила выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, поддерживающей вторжение России в Украину. МИД Украины сообщил, что Посольство Украины в Румынии коммуницировало с соответствующими учреждениями для предотвращения выступления.

В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Нетребко

В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает вторжение России в Украину. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины (МИД), передает УНН.

Подробности

В понедельник, 6 октября, был запланирован ее концерт вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Анне Нетребко звания Почетного доктора Национальной медицинской академии имени Георге Димы. За публичную поддержку политики России Украина применила против нее санкции.

Чтобы не допустить ее выступления, Посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институциями (в частности с МИД и Министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества

- сообщает МИД Украины.

"Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия", - добавили в ведомстве.

Напомним

Официальные лица Украины и ЕС призвали европейские театры не приглашать российских артистов, поддерживающих войну. Вместо этого предложено нанимать украинских или европейских исполнителей.

Ермак о возвращении Нетребко в Лондонскую оперу: русские артисты не имеют места в цивилизованном мире 03.04.25, 04:39

Вита Зеленецкая

Культура
Европейский Союз
Румыния
Украина