Україна та ЄС незадоволені поверненням до Європи зірок класичної музики рф з "чорного списку"
Київ • УНН
Офіційні особи України та ЄС закликали європейські театри не запрошувати російських артистів, які підтримують війну. Натомість запропоновано наймати українських або європейських виконавців.
Україна та ЄС закликають престижні оперні театри та театральні компанії континенту стримувати повернення деяких російських зірок на сцени по всій Європі. Про це пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Деякі російські "діячі культури", які нещодавно перебували у європейському "чорному списку", починають повертатися до сцен західного континенту.
Міністр культури України Микола Точицький заявив, що європейська мистецька сцена повинна "двічі подумати", перш ніж знову приймати російських виконавців, назвавши "дуже ризикованою" реінтеграцію російської культури, поки триває повномасштабне вторгнення москви.
Коли у вас відбувається активна культурна акція росії у (вашій, – ред.) країні, це одразу ж пов’язано з дезінформацією та підготовкою якогось акту агресії
Комісар Європейського Союзу з питань культури Гленн Мікаллеф погодився з таким висловлюванням.
Європейські сцени не повинні давати жодного простору тим, хто підтримує цю агресивну війну проти України
Додатково
Передавши точки зору українського та європейського чиновників, Politico нагадує про виступи проросіських "митців" у Європі:
- валерій гергієв, –
один із найвідоміших російських диригентів, від якого відмовилися різні
оркестри та театри, від Мілана та Мюнхена до Роттердама та Відня, наступного
року планує виступити з кількома концертами в Барселоні разом з російським
оркестром Маріїнського театру;
- анна нетребко перед
виступом у Братиславі, у квітні, стикнулася з сотнею протестувальників, які
зібралися навколо театру, розмахуючи українськими прапорами та тримаючи
фотографії розбомблених українських міст.
Міністр культури України запропонував: європейські театральні компанії повинні наймати українських або європейських виконавців замість російських.
В Україні, Польщі, Швеції ми маємо художників такої ж, а іноді навіть кращої якості. Давайте просувати тих, хто справді поділяє демократичні цінності
Нагадаємо
Українська мистецька сцена була зруйнована вторгненням москви. Оперний співак Ігор Воронка загинув на передовій минулого липня, а Василь Сліпак, баритон, який виступав у Паризькій опері, перш ніж вступити до української армії, був убитий російським снайпером на Донбасі в 2016 році.
На війні загинув відомий український телеведучий Максим Неліпа15.05.25, 02:28 • 5581 перегляд