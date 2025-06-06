Україна та ЄС незадоволені поверненням до Європи зірок класичної музики рф з "чорного списку"

Україна та ЄС закликають престижні оперні театри та театральні компанії континенту стримувати повернення деяких російських зірок на сцени по всій Європі. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Деякі російські "діячі культури", які нещодавно перебували у європейському "чорному списку", починають повертатися до сцен західного континенту.

Міністр культури України Микола Точицький заявив, що європейська мистецька сцена повинна "двічі подумати", перш ніж знову приймати російських виконавців, назвавши "дуже ризикованою" реінтеграцію російської культури, поки триває повномасштабне вторгнення москви.

Коли у вас відбувається активна культурна акція росії у (вашій, – ред.) країні, це одразу ж пов’язано з дезінформацією та підготовкою якогось акту агресії