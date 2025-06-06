Украина и ЕС недовольны возвращением в Европу звезд классической музыки рф из "черного списка"

Украина и ЕС призывают престижные оперные театры и театральные компании континента сдерживать возвращение некоторых российских звезд на сцены по всей Европе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Некоторые российские "деятели культуры", которые недавно находились в европейском "черном списке", начинают возвращаться на сцены западного континента.

Министр культуры Украины Николай Точицкий заявил, что европейская художественная сцена должна "дважды подумать", прежде чем снова принимать российских исполнителей, назвав "очень рискованной" реинтеграцию российской культуры, пока продолжается полномасштабное вторжение москвы.

Когда у вас происходит активная культурная акция россии в (вашей, – ред.) стране, это сразу же связано с дезинформацией и подготовкой какого-то акта агрессии – сказал Точицкий.

Комиссар Европейского Союза по вопросам культуры Гленн Микаллеф согласился с таким высказыванием.

Европейские сцены не должны давать никакого пространства тем, кто поддерживает эту агрессивную войну против Украины – заявил он.

Дополнительно

Передав точки зрения украинского и европейского чиновников, Politico напоминает о выступлениях пророссийских "художников" в Европе:

валерий гергиев, – один из самых известных российских дирижеров, от которого отказались различные оркестры и театры, от Милана и Мюнхена до Роттердама и Вены, в следующем году планирует выступить с несколькими концертами в Барселоне вместе с российским оркестром Мариинского театра;

анна нетребко перед выступлением в Братиславе, в апреле, столкнулась с сотней протестующих, которые собрались вокруг театра, размахивая украинскими флагами и держа фотографии разбомбленных украинских городов.

Министр культуры Украины предложил: европейские театральные компании должны нанимать украинских или европейских исполнителей вместо российских.

В Украине, Польше, Швеции у нас есть художники такого же, а иногда даже лучшего качества. Давайте продвигать тех, кто действительно разделяет демократические ценности – сказал Николай Точицкий.

Напомним

Украинская художественная сцена была разрушена вторжением москвы. Оперный певец Игорь Воронка погиб на передовой в прошлом июле, а Василий Слипак, баритон, выступавший в Парижской опере, прежде чем вступить в украинскую армию, был убит российским снайпером на Донбассе в 2016 году.

На войне погиб известный украинский телеведущий Максим Нелипа