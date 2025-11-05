Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина

ukenru
4 ноября, 18:53 • 13196 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 28184 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 25101 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 25204 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 25771 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 40184 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 37073 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19117 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18296 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15593 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатораPhoto4 ноября, 15:36 • 11831 просмотра
Умер Гопичанд Хиндуджа – самый богатый человек Великобритании4 ноября, 15:56 • 7724 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 20547 просмотра
Спутниковые снимки зафиксировали строительство нового моста между Россией и Северной КореейPhoto4 ноября, 17:28 • 5252 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского4 ноября, 18:09 • 22337 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 40186 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 38655 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 37077 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 57668 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 55178 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Виктор Ляшко
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Южная Корея
Китай
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 20575 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 35839 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 39228 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 34679 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 38653 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в 2026 году должен выступить в театре Вероны. Певец стал доверенным лицом Путина и возглавил театр в аннексированном Севастополе.

Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина

В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в январе 2026 года должен исполнить партию Дон Жуана в театре Вероны. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

В январе 2026 года российский бас Ильдар Абдразаков должен исполнить партию Дон Жуана в одноименной опере Моцарта на сцене театра Вероны.

Как пишет DW, до вторжения РФ в Украину Абдразаков активно сотрудничал с западными театрами, но после начала войны его выступления там прекратились. В 2024 году певец стал доверенным лицом Владимира Путина, возглавил театр в аннексированном Севастополе и вошел в президентский совет по вопросам культуры.

В конце октября против приезда Абдразакова в Верону выступила итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni. К требованию бойкота присоединилась вице-президент Европарламента, итальянка Пина Пичерно, которая летом 2025 года активно выступала против приезда в Италию дирижера Валерия Гергиева - тогда его концерт в итоге отменили

- сообщает DW.

Отмечается, что 4 ноября кампанию против выступлений Абдразакова в Италии начал и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

"У него нет такого имени, как Гергиев, поэтому он старается больше выслужиться - работает на оккупированных территориях и восхваляет Путина. Мы считаем, что это серьезный повод для разговора - должна ли Верона принимать деятеля культуры из оккупированного Севастополя", - заявил Леонид Волков в комментарии для DW.

Напомним

Румыния отменила выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает вторжение России в Украину. МИД Украины сообщил, что Посольство Украины в Румынии коммуницировало с соответствующими учреждениями для предотвращения выступления.

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Музыкант
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский парламент
Италия
Румыния
Украина
Севастополь