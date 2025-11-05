Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина

В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в январе 2026 года должен исполнить партию Дон Жуана в театре Вероны. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

В январе 2026 года российский бас Ильдар Абдразаков должен исполнить партию Дон Жуана в одноименной опере Моцарта на сцене театра Вероны.

Как пишет DW, до вторжения РФ в Украину Абдразаков активно сотрудничал с западными театрами, но после начала войны его выступления там прекратились. В 2024 году певец стал доверенным лицом Владимира Путина, возглавил театр в аннексированном Севастополе и вошел в президентский совет по вопросам культуры.

В конце октября против приезда Абдразакова в Верону выступила итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni. К требованию бойкота присоединилась вице-президент Европарламента, итальянка Пина Пичерно, которая летом 2025 года активно выступала против приезда в Италию дирижера Валерия Гергиева - тогда его концерт в итоге отменили