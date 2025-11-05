Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина
Киев • УНН
В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в 2026 году должен выступить в театре Вероны. Певец стал доверенным лицом Путина и возглавил театр в аннексированном Севастополе.
В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в январе 2026 года должен исполнить партию Дон Жуана в театре Вероны. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.
Детали
В январе 2026 года российский бас Ильдар Абдразаков должен исполнить партию Дон Жуана в одноименной опере Моцарта на сцене театра Вероны.
Как пишет DW, до вторжения РФ в Украину Абдразаков активно сотрудничал с западными театрами, но после начала войны его выступления там прекратились. В 2024 году певец стал доверенным лицом Владимира Путина, возглавил театр в аннексированном Севастополе и вошел в президентский совет по вопросам культуры.
В конце октября против приезда Абдразакова в Верону выступила итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni. К требованию бойкота присоединилась вице-президент Европарламента, итальянка Пина Пичерно, которая летом 2025 года активно выступала против приезда в Италию дирижера Валерия Гергиева - тогда его концерт в итоге отменили
Отмечается, что 4 ноября кампанию против выступлений Абдразакова в Италии начал и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
"У него нет такого имени, как Гергиев, поэтому он старается больше выслужиться - работает на оккупированных территориях и восхваляет Путина. Мы считаем, что это серьезный повод для разговора - должна ли Верона принимать деятеля культуры из оккупированного Севастополя", - заявил Леонид Волков в комментарии для DW.
Напомним
Румыния отменила выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает вторжение России в Украину. МИД Украины сообщил, что Посольство Украины в Румынии коммуницировало с соответствующими учреждениями для предотвращения выступления.