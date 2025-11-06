В Берлине возмущены: немецкий дирижер принял награду от Путина

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 10425 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 14926 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 15413 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 16315 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 38764 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 32282 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35968 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49428 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38624 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32405 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 20761 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 13318 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств09:36 • 11568 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 20900 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 18546 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 10449 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 10693 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 18597 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 20948 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 38779 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 20812 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 23800 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 25759 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 42366 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 46540 просмотра
В Берлине возмущены: немецкий дирижер принял награду от Путина

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Немецкий пианист и дирижер Юстус Франц получил Орден Дружбы от Путина, что вызвало критику. Депутат Бундестага призвал лишить Франца немецкого ордена "За заслуги" из-за его действий.

В Берлине возмущены: немецкий дирижер принял награду от Путина

Награждение немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца российским Орденом Дружбы вызвало волну критики в Германии. 81-летний музыкант лично прибыл в Москву, чтобы получить награду от диктатора. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Немецкий дирижер Юстус Франц получил от Путина награду "за укрепление культурных связей между Россией и Германией".

Любой, кто присоединяется к диктатору, чьи гибридные военные агрессии до сих пор направлены против нашей страны, больше не может быть носителем Федерального ордена "За заслуги" 

– заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Роланд Тайс.

Политик призвал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера лишить Франца немецкого ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Пир на костях: российская пропагандистка мизулина вышла замуж за певца "Шамана" в оккупированном Донецке05.11.25, 15:57 • 4330 просмотров

Юстус Франц ранее подписал спорный "Манифест мира" – петицию политика Сахры Вагенкнехт, которая призывала к переговорам с Россией, несмотря на ее агрессию против Украины.

Музыкант известен выступлениями с ведущими оркестрами мира – Берлинским, Венским, Нью-Йоркским филармоническими и Лондонским симфоническим. По данным его официального сайта, Франц является поклонником творчества Чайковского и Рахманинова.

Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина05.11.25, 03:11 • 37453 просмотра

Степан Гафтко

