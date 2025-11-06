В Берлине возмущены: немецкий дирижер принял награду от Путина
Киев • УНН
Немецкий пианист и дирижер Юстус Франц получил Орден Дружбы от Путина, что вызвало критику. Депутат Бундестага призвал лишить Франца немецкого ордена "За заслуги" из-за его действий.
Награждение немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца российским Орденом Дружбы вызвало волну критики в Германии. 81-летний музыкант лично прибыл в Москву, чтобы получить награду от диктатора. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
Немецкий дирижер Юстус Франц получил от Путина награду "за укрепление культурных связей между Россией и Германией".
Любой, кто присоединяется к диктатору, чьи гибридные военные агрессии до сих пор направлены против нашей страны, больше не может быть носителем Федерального ордена "За заслуги"
Политик призвал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера лишить Франца немецкого ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
Пир на костях: российская пропагандистка мизулина вышла замуж за певца "Шамана" в оккупированном Донецке05.11.25, 15:57 • 4330 просмотров
Юстус Франц ранее подписал спорный "Манифест мира" – петицию политика Сахры Вагенкнехт, которая призывала к переговорам с Россией, несмотря на ее агрессию против Украины.
Музыкант известен выступлениями с ведущими оркестрами мира – Берлинским, Венским, Нью-Йоркским филармоническими и Лондонским симфоническим. По данным его официального сайта, Франц является поклонником творчества Чайковского и Рахманинова.
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина05.11.25, 03:11 • 37453 просмотра