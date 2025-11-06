Награждение немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца российским Орденом Дружбы вызвало волну критики в Германии. 81-летний музыкант лично прибыл в Москву, чтобы получить награду от диктатора. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Немецкий дирижер Юстус Франц получил от Путина награду "за укрепление культурных связей между Россией и Германией".

Любой, кто присоединяется к диктатору, чьи гибридные военные агрессии до сих пор направлены против нашей страны, больше не может быть носителем Федерального ордена "За заслуги"