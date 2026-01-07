Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения

$42.420.13
6 января, 19:00
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы
6 января, 18:24
"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество
6 января, 18:36
Германия может разместить свой контингент в соседней с Украиной стране НАТО – Мерц
6 января, 19:37
Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине
6 января, 19:53
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку
23:35
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия
5 января, 18:15
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 14:05
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 157574 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
5 января, 12:50
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
5 января, 09:07
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 159089 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
4 января, 15:02
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи Коалиции желающих.

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон после встречи Коалиции желающих, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, во время встречи в Париже был "достигнут хороший прогресс".

Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы. Мы готовы сохранить мир в Украине, в частности, с помощью истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной, морских ресурсов для разминирования Черного моря, продолжения обучения украинских военных офицеров

- заверил Кристерссон.

Он уточнил, что предпосылкой для этого является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и их официальное одобрение парламентом Швеции.

Напомним

В конце декабря Швеция перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 миллиона евро, увеличив общий объем взносов до 203,08 миллиона евро. Эти средства направлены на закупку оборудования и материалов для восстановления энергосистемы, в частности в прифронтовых областях.

Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки
20.12.25, 21:58

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Ульф Кристерссон
Saab JAS 39 Gripen
Париж
Швеция
Украина