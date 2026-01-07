Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения
Киев • УНН
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи Коалиции желающих.
Подробности
По его словам, во время встречи в Париже был "достигнут хороший прогресс".
Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы. Мы готовы сохранить мир в Украине, в частности, с помощью истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной, морских ресурсов для разминирования Черного моря, продолжения обучения украинских военных офицеров
Он уточнил, что предпосылкой для этого является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и их официальное одобрение парламентом Швеции.
Напомним
В конце декабря Швеция перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 миллиона евро, увеличив общий объем взносов до 203,08 миллиона евро. Эти средства направлены на закупку оборудования и материалов для восстановления энергосистемы, в частности в прифронтовых областях.
