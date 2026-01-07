Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон после встречи Коалиции желающих, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, во время встречи в Париже был "достигнут хороший прогресс".

Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы. Мы готовы сохранить мир в Украине, в частности, с помощью истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной, морских ресурсов для разминирования Черного моря, продолжения обучения украинских военных офицеров - заверил Кристерссон.

Он уточнил, что предпосылкой для этого является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и их официальное одобрение парламентом Швеции.

Напомним

В конце декабря Швеция перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 миллиона евро, увеличив общий объем взносов до 203,08 миллиона евро. Эти средства направлены на закупку оборудования и материалов для восстановления энергосистемы, в частности в прифронтовых областях.

