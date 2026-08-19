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російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD

Київ • УНН

 • 4634 перегляди

Німецькі безпекові структури фіксують активізацію російських дезінформаційних кампаній напередодні земельних виборів. Ультраправа AfD, яка виступає за відновлення відносин з москвою, демонструє високі рейтинги у трьох регіонах.

російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD

Німецькі державні та безпекові структури попереджають про посилення російських дезінформаційних кампаній напередодні земельних виборів у трьох регіонах країни, де ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) демонструє високі рейтинги. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Першими 6 вересня голосуватимуть близько двох мільйонів виборців у Саксонії-Ангальт. Ще через два тижні вибори відбудуться у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.

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Вибори до земельних парламентів мають обмежений вплив на федеральний уряд, однак значною мірою відображають політичні настрої в Німеччині. За опитуваннями, AfD може отримати значні результати у двох землях, а в Саксонії-Ангальт партія претендує на можливість сформувати уряд.

Я сказав, що для абсолютної більшості нам потрібно 45 відсотків і трохи більше - не 44 і не 43 відсотки. Я хочу стабільно керувати. Я хочу очолити стабільний уряд, щоб через п'ять років кожен чесний мешканець Саксонії-Ангальт міг сказати: я прийняв правильне рішення, проголосувавши за AfD. AfD - це майбутнє

- заявив кандидат партії Ульріх Зігмунд.

російська кампанія та позиції AfD

Німецькі джерела у сфері безпеки повідомляють, що підтримувані Росією дезінформаційні кампанії активізуються напередодні виборів. За їхніми даними, інформаційні атаки часто спрямовані проти місцевих політиків, які конкурують з AfD. Партія, зі свого боку, виступає за відновлення відносин Берліна з Москвою.

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Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що не хоче втручання США у виборчий процес Німеччини.

Ми не втручаємося у вибори Сполучених Штатів. Ми послідовно дотримувалися цього принципу. Я не хочу, щоб уряд Сполучених Штатів чи пов'язані з ним установи втручалися у вибори Німеччини

- зазначив Мерц.

Водночас AfD посилює позиції не лише у східних землях. У Берліні партія, яка раніше мала значно слабші позиції, за нинішніми опитуваннями може посісти третє місце. Її підтримка також зростає серед молоді.

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Степан Гафтко

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