Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

російські хакерські угруповання вдосконалюють свою тактики та намагаються масштабувати кібероперації проти України. Водночас українці щодня стикаються з ризиками в мережі під час онлайн-покупок. Як захистити себе від фішингових атак і не потрапити на гачок шахраїв, УНН розповів керуючий ІТ-безпекою латвійської компанії Tet.lv Улдіс Лібіетіс.

Як безпечно купувати в інтернеті?

Як пояснює Лібіетіс, найрозповсюдженіше шахрайство в інтернеті, на яке найбільше "чіпляються" звичайні користувачі мережі – це фішинг.

Фішинг — це коли поширюються шахрайські електронні листи, у яких просять уточнити адресу, вказати одержувача, ввести ще якісь дані.

Одна відповідь із необережності, і ваші особисті дані будуть отримані шахраєм. Кібершахраї дуже добре вміють створити відчуття тривоги, терміновості, грати на почуттях, тим самим змушують нас діяти дуже швидко і необачно, а не зважувати й ретельно оцінювати наслідки дій - пояснює експерт.

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"Будь-який електронний лист, який містить посилання із запрошенням натиснути на них, щоб ввести код, ідентифікаційний номер, номер картки банку, номер паспорта чи іншого документу, чи інші дані, вже є червоним прапорцем — цього точно не слід робити", - додав Лібіетіс.

Крім того, ніколи не варто реагувати швидко на слово "Розпродаж".

Будь-який електронний лист із закликом до термінових дій — наприклад, "Останні товари за цією ціною" або "Пропозиція, яка діє лише пів години" — потрібно сприймати з підозрою. Також, варто двічі подумати, якщо пропозиція звучить занадто добре, щоби бути правдою.

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"Якщо ви отримали такий лист, потрібно перевірити, чи правдива інформація, перевірити офіційні вебсайти магазинів, адресу відправника, звернути увагу на доменне імʼя. Для цього головне – зупинитися і подумати перед тим, як натиснути на кнопку "купити" в електронному листі. Бо можна витратити гроші, нічого не отримати, ще й "злити" шахраям свої особисті дані", - розповів Лібіетіс.

Як безпечно користуватися електронною поштою

Під час користування електронною поштою та соцмережами дотримуйтесь простих правил:

не відкривайте підозрілі листи та вкладення, не переходьте за сумнівними посиланнями в соцмережа;

не проходьте незнайомі «тести» чи «опитування» - можна надати свою інформацію, навіть не знаючи цього;

перевіряйте адресу відправника, коли отримуєте повідомлення чи лист;

особливо уважно перевіряйте листи про фінансові операції;

в пошті налаштуйте спам-фільтр і ставтеся обережно до листів, які поштовий сервер позначив як «небезпечні»;

не повідомляйте нікому свої дані та особливо – паспортні та фінансові дані.

Інші поради

Важливо також дотримуватися ще кількох правил:

оновлюйте програмне забезпечення, антивіруси та інші програми, які використовуєте;

Обов’язково використовуйте ліцензоване ПЗ. Найбільше кіберінцидентів відбувається через протерміноване програмне забезпечення, до якого шахраї знаходять "ключики - підкреслив експерт.

не використовуйте публічні WiFi-мережі, або принаймні використовуйте НЕ для передачі критичних та цінних даних;

використовуйте складні паролі, які важко підібрати, а для управління паролями – програми-менеджери паролів. Вчасно змінюйте пароль, якщо він з’являється в базах «злитих» паролів;

не зберігайте паролів, платіжних даних, інших критичних даних про себе в профілях браузерів, інтернет-магазинів і т.д., а особливо – при використанні НЕ особистих комп’ютерів чи гаджетів.

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