Труднощі перекладу: російські хакери розіслали німецьким політикам фішингові листи, але наробили помилок у тексті

Російські хакери розіслали фішингові листи з помилками німецькою мовою, передає УНН із посиланням на Bild.

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Відомство із захисту конституції Німеччини (контррозвідка) попередило про загрозу російських кібератак та фішингових листів напередодні виборів до Європарламенту 9 червня. Попередження надіслано всім фракціям ландтагу федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія. Його депутати можуть стати об'єктами атак.

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Спецслужби нагадали, що наприкінці лютого депутатам ландтагу вже надсилали листи нібито від фракції ХДС із запрошенням на вечерю 1 березня. Вони виявилися фішинговими: при натисканні посилання для реєстрації встановлювалося шпигунське ПЗ. Текст запрошення був написаний з помилками німецькою мовою. Наприклад, регіональне відділення партії (Landesverband) було названо regionales repräsentatives Amt ("регіональне представницьке бюро"), а замість "вечеря відбудеться" було написано "вечеря допоможе" (helfen замість stattfinden). Німецькі ЗМІ тоді писали, що за атакою стоїть група Cozy Bear, пов'язана з російською СЗР.

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