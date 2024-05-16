Трудности перевода: российские хакеры разослали немецким политикам фишинговые письма, но наделали ошибок в тексте

Российские хакеры разослали фишинговые письма с ошибками на немецком языке, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) предупредило об угрозе российских кибератак и фишинговых писем накануне выборов в Европарламент 9 июня. Предупреждение направлено всем фракциям ландтага федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Его депутаты могут стать объектами атак.

Bloomberg: российские хакеры пытались обмануть немецких политиков перед выборами

Спецслужбы напомнили, что в конце февраля депутатам ландтага уже присылали письма якобы от фракции ХДС с приглашением на ужин 1 марта. Они оказались фишинговыми: при нажатии ссылки для регистрации устанавливалось шпионское ПО. Текст приглашения был написан с ошибками на немецком языке. Например, региональное отделение партии (Landesverband) было названо regionales repräsentatives Amt ("региональное представительское бюро"), а вместо "ужин состоится" было написано "ужин поможет" (helfen вместо stattfinden). Немецкие СМИ тогда писали, что за атакой стоит группа Cozy Bear, связанная с российской СВР.

Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA